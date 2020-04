[DIRECT] Quelles sont les tendances de l’emploi actuelles et post Covid-19

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Jean Luc Raymond de France Num nous donne des infos centrées sur les TPE PME, en quoi le numérique peut le aider et donc vous aider en ce temps de crise. Des nouvelles positives et optimistes, des solutions numériques utiles pour les entreprises dans le cadre du Covid-19. Et il anime aussi un fil info continu sur « Comment le numérique peut aider votre entreprise » sur FranceNum.gouv.fr

Nous vous proposons de retrouver Carlos Diaz pour faire un point sur l’actualité dans la Silicon Valley.

Nous avons échangé avec Guy-Philippe Goldstein, enseignant à l’école de guerre numérique et advisor pour PWC sur les questions de cyberattaque et de cyberdéfense, à propos des secteurs à risque pour les cyberattaques en cette période de crise sanitaire.

Jacques Froissant, CEO et fondateur d’Altaïde, société de conseil en recrutement​ ​et​ ​gestion des RH qui est en première ligne pour observer l’évolution du marché de l’emploi au sein des startups durant cette crise sanitaire, fait le point sur le marché de l’emploi actuellement et post Covid-19.