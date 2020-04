ValueAct veut miser 1,1 milliard de dollars sur Nintendo pour concurrencer Netflix et Apple Music

Le fonds activiste ValueAct Capital envisage de prendre une participation de plus de 1,1 milliard de dollars dans Nintendo, selon une lettre rapportée par l’agence de presse Reuters. ValueAct poursuit ainsi sa stratégie d’investissement chez des sociétés japonaises en difficultés financière. Le fonds basé à San Francisco a participé au financement de trois entreprises japonaises en l’espace de quatre ans.

En avril 2019, ValueAct a acheté ses premières actions chez la société japonaise de jeux vidéo Nintendo. En février et mars 2020, ValueAct a eu l’occasion de renforcer sa participation dans l’entreprise, jusqu’à acquérir environ 2,6 millions d’actions, soit environ 2% des parts de Nintendo.

Dans la lettre rapportée par Reuters, ValueAct affirme que Nintendo possède un grand potentiel de croissance, notamment en devenant une entreprise de divertissement à une plus grande échelle grâce à la Switch, sa dernière console. « Nous pensons que Nintendo sera l’un des plus grands services de divertissements numériques au monde, dans une catégorie où figurent des sociétés comme Netflix, Disney+, Tencent Interactive Entertainment et Apple Music », indique la lettre.

Pénurie de Switch

Par ailleurs, ValueAct mentionne l’intérêt pour Nintendo de bénéficier de son expérience. En effet, les partenaires de ValueAct siègent au conseil d’administrations de grandes entreprises, à l’instar de Microsoft ou d’Adobe. Cependant, le fonds d’investissement n’exprime pas pour autant l’ambition de siéger chez au conseil d’administration du pionnier japonais des jeux vidéo.

En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, Nintendo a annoncé des retards de production de la Switch qui est assemblée en grande partie en Chine et fait actuellement face à une pénurie.

Nintendo n’est pas la première société japonaise en difficultés à être ciblée par des investisseurs américains. L’année dernière, le fonds spéculatif new-yorkais Third Point a investi 1,5 milliard de dollars dans Sony. L’investisseur a estimé que le groupe japonais d’électronique devait séparer ses activités de divertissement de son activité de semi-conducteurs.