Jump lève 11 millions d’euros pour réinventer le freelancing

Jump, startup française spécialisée dans l’accompagnement des travailleurs indépendants, annonce une levée de fonds de 11 millions d’euros en série A. Ce financement, mené par Breega avec la participation d’Index Ventures et de RAISE Seed For Good, marque une nouvelle étape clé.

Un modèle disruptif pour les indépendants

Fondée en 2021 par Nicolas Fayon, Thibault Coulon, et Maxime Bouchet, Jump propose une plateforme tout-en-un conçue pour les indépendants, offrant une solution complète qui combine la liberté du freelancing avec la sécurité du salariat. Cette approche permet aux jeunes travailleurs de bénéficier d’un contrat en CDI, d’une protection sociale, d’un accès à l’emprunt, à une mutuelle d’entreprise, et à une multitude d’outils administratifs et financiers, le tout sans la complexité souvent associée au travail indépendant.

Cette levée de fonds va permettre à Jump de renforcer sa présence sur le marché français et d’accélérer son expansion en Europe, notamment au Royaume-Uni. En mai dernier, la startup a déjà franchi une étape importante en lançant Jump Open, une solution 100% gratuite pour les jeunes indépendants souhaitant se lancer sans barrières administratives.

Avec près de 2 000 salariés portés, JUMP enregistre un volume d’affaires annualisé de 150 millions d’euros.

Soutenir une nouvelle génération de travailleurs

Les générations Y et Z sont au cœur de la transformation des habitudes de travail, recherchant à la fois indépendance et sécurité. Dans un contexte économique marqué par l’incertitude, ces générations se tournent de plus en plus vers le freelancing, attirées par la flexibilité et le potentiel d’augmentation de leurs revenus. Jump répond à ces aspirations en offrant une solution qui leur permet de mener à bien leurs projets professionnels tout en maintenant un équilibre avec leur vie personnelle.

Nicolas Fayon, co-fondateur et CEO de Jump, souligne l’importance de cette levée de fonds dans la réalisation de la vision de l’entreprise : « Aujourd’hui, Jump réconcilie les aspirations profondes de liberté des jeunes générations avec le besoin incontournable de sécurité et d’accomplissement personnel. Depuis notre lancement, nous avons rapidement conquis le cœur des freelances en devenant leaders en France. Cette levée de fonds va non seulement nous permettre d’accélérer notre croissance, mais aussi de continuer à développer notre offre pour répondre aux exigences des créateurs de demain à travers la France et l’Europe. »