Lifen investit 15 millions d’euros pour structurer les données avec l’IA

Lifen, startup spécialisée dans les solutions numériques pour la santé, annonce un investissement de 15 millions d’euros en recherche et développement, avec un soutien financier de 7 millions d’euros de l’État dans le cadre du programme France 2030. Ce financement, octroyé dans le cadre de l’appel à projets i-Démo, vise à accélérer le développement de Lifen DataLab, une solution innovante dédiée à la collecte et la structuration des données cliniques grâce à l’intelligence artificielle (IA).

L’IA au service de la recherche clinique

Lifen DataLab a pour objectif de révolutionner la recherche clinique en répondant à l’un des plus grands défis actuels : l’accès et la structuration des données de santé. Actuellement, une grande partie des données cliniques provient de documents non structurés, ce qui complique leur exploitation. En intégrant les dernières avancées en intelligence artificielle, Lifen DataLab ambitionne de créer des bases de données de qualité supérieure, permettant une analyse plus précise des déterminants des maladies et une accélération de l’innovation thérapeutique.

Un soutien de l’Etat pour renforcer l’excellence française en santé numérique

Le soutien apporté par France 2030, via BpiFrance, s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de la filière de santé numérique en France. En soutenant des projets comme Lifen DataLab, l’État vise à consolider la position de la France en tant que leader européen de l’innovation en santé. Ce projet est également soutenu par l’Agence de l’Innovation en Santé (AIS), qui pilote le volet santé de France 2030 et accompagne les entreprises dans leur transition numérique.

Des collaborations stratégiques

Ce nouveau financement s’ajoute à des collaborations existantes, notamment avec l’Institut Gustave Roussy pour le projet LUCC, une cohorte multicentrique sur le cancer du poumon qui a déjà permis de structurer les données de plus de 3 000 patients en moins de neuf mois. D’autres projets, comme le registre HARPE pour une maladie rare, l’angioœdème héréditaire, porté par le CHU de Grenoble, bénéficient également de l’expertise de Lifen DataLab.

En développant ces nouvelles cohortes et en étendant son expertise à de nouvelles aires thérapeutiques, Lifen vise à répondre aux besoins croissants des établissements de santé en matière de recherche clinique. L’objectif est de faciliter la création rapide de cohortes multicentriques et d’optimiser la collecte de données, contribuant ainsi à l’avènement de la médecine de précision en France.