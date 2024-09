Kestra lève 7 millions d’euros pour réinventer l’orchestration de données

Kestra est une startup spécialisée dans l’orchestration et la planification de workflows de données complexes. La société annonce avoir levé 7 millions d’euros lors d’un tour de financement de série A mené par Alven, avec la participation des investisseurs existants Isai et Axeleo.

Fondée par Emmanuel Darras (CEO) et Ludovic Dehon (CTO), Kestra propose une plateforme d’orchestration d’événements qui permet aux entreprises de définir, automatiser et gérer des workflows de données. La particularité de Kestra réside dans son utilisation de workflows déclaratifs basés sur YAML, un langage de balisage compatible avec de nombreux langages de programmation. Cette approche vise à faciliter la création et la gestion des workflows, tant pour les équipes techniques que non techniques.

Kestra est une solution open-source, enrichie de centaines de plugins permettant une intégration avec des bases de données, des entrepôts de données, des lacs de données et d’autres outils technologiques existants. L’entreprise propose également une version entreprise de sa plateforme, offrant des fonctionnalités supplémentaires adaptées aux besoins des grandes entreprises. Parmi ses clients figurent FILA, JCDecaux, Acxiom, Leroy Merlin et Merkle.

Le tour de financement de série A fait suite à un tour de pré-amorçage de 3 millions d’euros réalisé moins d’un an auparavant. Outre les investisseurs institutionnels, Kestra bénéficie du soutien de plusieurs business angels spécialisés dans l’ingénierie de données, dont Tristan Handy (dbt Labs), Michel Tricot (Airbyte), Olivier Pomel (Datadog), Clément Delangue (Hugging Face), Bertrand Diard (Talend), Nicolas Dessaigne (Algolia) et Frédéric Plais (Platform.sh).

Avec cette nouvelle levée de fonds, Kestra prévoit de doubler la taille de son équipe au cours des six prochains mois et de s’étendre aux États-Unis. Actuellement, la société emploie 20 personnes réparties à travers l’Europe.