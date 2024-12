KLAXOON trouve son allié stratégique avec l’américain WRIKE et offre une porte de sortie à ses actionnaires.

La startup rennaise, KLAXOON, spécialisée dans les outils collaboratifs, a annoncé être entrée en phase finale d’acquisition par Wrike, un acteur américain des solutions de gestion de projets. Cette opération, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2025, marque une nouvelle étape pour Klaxoon, qui intègrera la plateforme Wrike pour enrichir ses offres de collaboration visuelle.

Un redressement porté par 15 millions d’euros et une nouvelle direction

L’acquisition de Klaxoon par Wrike marque l’aboutissement d’un repositionnement stratégique amorcé en 2022. Suite à une levée de fonds de 15 millions d’euros (loin des 100 millions initialement espérés), les actionnaires historiques — Eurazeo, Bpifrance, Sofiouest, … — ont confié la direction à Hervé Simonin, entrepreneur expérimenté, pour piloter un redressement.

Sous sa direction, l’entreprise a mis en œuvre des mesures drastiques :

Réduction des effectifs : Les équipes sont passées d’environ 300 à un peu plus de 200 collaborateurs .

Les équipes sont passées d’environ 300 à . Optimisation des coûts : Un recentrage des priorités sur des projets stratégiques, comme la refonte de sa plateforme, a été mené à bien.

Un recentrage des priorités sur des projets stratégiques, comme la refonte de sa plateforme, a été mené à bien. Refonte produit : En avril 2024, Klaxoon a dévoilé une version repensée de sa plateforme, visant à répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de travail hybride et de collaboration visuelle.

Malgré ces ajustements, Klaxoon a maintenu un ARR stable de 20 millions d’euros et une base solide de 10 000 clients, dont l’ensemble des entreprises du CAC 40. Ce repositionnement visait à maximiser l’efficacité opérationnelle tout en renforçant l’attractivité de la société en vue d’une sortie des investisseurs présents depuis 2018.

WRIKE : du pionnier de la gestion collaborative à une gouvernance mouvementée

Fondée en 2006 par Andrew Filev, Wrike s’est imposée comme l’un des pionniers des plateformes de gestion collaborative. En 2021, à son apogée, la société est acquise par Citrix pour 2,2 milliard de dollars, intégrant son offre à un portefeuille technologique plus large. Moins de deux ans plus tard, Wrike est scindée du groupe et reprise en main par deux fonds actionnaires, puis finalement rachetée en juillet 2023 par le fonds de private equity Symphony Technology Group (STG).

Ce rachat est marqué par le départ du fondateur Andrew Filev et la nomination de Thomas Scott, ancien CFO, au poste de CEO. Sous sa direction, Wrike se repositionne pour concurrencer des acteurs comme Asana, Monday.com et Smartsheet, en misant sur l’IA, des outils avancés de reporting, et une forte personnalisation pour les workflows complexes.

WRIKE mise sur KLAXOON pour reconquérir l’Europe

Avec cette acquisition WRIKE ambitionne de fusionner la collaboration visuelle et la gestion structurée des workflows. Mais au delà du produit, et fort de son portefeuille client, KLAXOON offre à WRIKE une porte d’entrée en France, qui peut lui permettre de se développer à nouveau sur le marché européen.

C’est dans ce contexte que se réalise cette alliance dont les aspects financiers n’ont pas été dévoilés et qui reste marquée par le départ du fondateur de la startup, Matthieu Beucher, installé depuis 2017 aux Etats Unis.