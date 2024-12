Panique au Pôle Nord : Sauvez Noël avec Qualifio et remplissez votre hotte de cadeaux

La fin de 2024 approche, et cette année, notre partenaire Qualifio vous embarque dans une aventure aussi palpitante qu’inattendue : Panique au Pôle Nord.

Du 9 au 13 décembre, transformez-vous en détective et relevez des défis captivants avec la plateforme européenne leader de la collecte de données first- et zero-party. À la clé ? Une chance de remporter l’une des 50 cartes cadeaux de 50 € et de découvrir comment la gamification peut révolutionner vos campagnes.

Enquête façon Cluedo : Sauvez Noël avec North Pole Enterprises.

Tout commence dans les bureaux de North Pole Enterprises, où l’itinéraire du Père Noël a mystérieusement disparu, mettant en péril la livraison des cadeaux !

Votre mission ? Démasquer le coupable, comprendre ses motivations et retrouver ce précieux document.

Chaque jour, relevez des défis interactifs pour obtenir des indices clés, gagner des points, et débloquer des bonus. Et gardez l’œil ouvert : vous croiserez des personnages hauts en couleur comme Marie (Mme Noël), Ollie l’Elfe, Billie le Yéti, et même Icy Pete, un bonhomme de neige pas si innocent…

Les 50 détectives les plus perspicaces ayant résolu l’énigme avant le 13 décembre remporteront une carte cadeau de 50 €.

Une immersion ludique et interactive.

Avec Panique au Pôle Nord, Qualifio prouve une fois encore l’étendue de ses fonctionnalités.

Cette expérience ludique met en scène des formats variés et engageants : quiz instantanés, puzzles, jeux swap & match, chrono quiz, etc.

Tout a été pensé pour transformer ce jeu en une opportunité stratégique de collecte de données et de fidélisation client.

Une interface membre sur mesure , conçue avec Qualifio, offre un suivi complet : classements, historique d’activités, système de points et parrainage.

Une mécanique gamifiée qui engage et récompense vos prospects et clients, tout en stimulant leur interaction avec votre marque.

Un défi à la fois fun et stratégique.

Que vous soyez déjà utilisateur de Qualifio ou que vous découvriez la plateforme, cette enquête est une occasion unique d’explorer les mécaniques de gamification et de collecte de données… tout en sauvant Noël ! 🎄

Prêt à relever le défi ? Rejoignez-nous dès aujourd’hui et plongez dans Panique au Pôle Nord ! 🔎

