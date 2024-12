La startup ION-X lève 13 millions d’euros pour redéfinir la production des moteurs ioniques

ION-X, spin-off du CNRS et du startup studio Technofounders, franchit une étape clé dans l’industrialisation de la propulsion spatiale. Spécialisée dans les moteurs ioniques pour petits satellites, l’entreprise ambitionne de produire 200 moteurs par an d’ici 2028, avec une première démonstration en vol prévue début 2025 dans le cadre d’une mission de l’Agence Spatiale Européenne.

Dans un marché des petits satellites en pleine expansion, ION-X se distingue par sa technologie électrospray, qui offre un ratio optimal de poussée, d’efficacité énergétique et de consommation électrique. Ses moteurs réduisent la consommation de carburant de 30 % et utilisent un carburant non-toxique fabriqué en France. Cette approche répond aux exigences croissantes de durabilité et de modularité dans le secteur spatial.

L’entreprise prévoit de produire 10 moteurs ioniques par mois dès 2026, dans un site de production situé en Île-de-France. En concentrant l’approvisionnement localement, ION-X limite les dépendances extérieures et renforce la souveraineté technologique française. Ce modèle de production en série, encore peu répandu dans l’industrie spatiale, constitue un avantage concurrentiel sur un marché qui peine à répondre à la demande croissante des opérateurs de constellations.

Pour soutenir cette montée en échelle, ION-X a levé 13 millions d’euros lors d’un tour de financement. Ce tour a été mené par les investisseurs historiques EXPANSION et TECHNOFOUNDERS PARTICIPATION, avec la participation du FONDS DU CONSEIL EUROPÉEN DE L’INNOVATION (EIC FUND) et du fonds ÎLE-DE-FRANCE RÉINDUSTRIALISATION, opéré par INNOVACOM. Ces fonds permettront de financer l’industrialisation, d’élargir le portefeuille produit et de renforcer les équipes techniques et commerciales.