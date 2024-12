La Banque Postale jette l’éponge et cède KissKissBankBank à ULULE

Après des années de pertes et d’incertitudes, La Banque Postale tourne la page KissKissBankBank. Acquise à 100 % en 2017 pour un montant non communiqué mais évalué alors à plus d’une vingtaine de millions d’euros, la plateforme de financement participatif est aujourd’hui cédée à son concurrent historique Ulule. Cette opération, fruit d’un recentrage stratégique de La Banque Postale sur ses activités bancaires, illustre les difficultés structurelles du crowdfunding dans un contexte économique tendu.

KissKissBankBank, pionnière du financement participatif, n’aurait généré que 2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 et accuse des pertes depuis sa création. Ces résultats reflètent un marché bousculé par l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et l’incertitude politique. À cela s’ajoutent des coûts technologiques et de conformité qui grèvent la rentabilité des plateformes. Le tout dans un contexte de rationalisation des activités de La Banque Postale, qui a décidé de se désengager de ses activités dans la finance solidaire.

Cette cession dont le montant n’a pas été communiqué, s’inscrit dans une stratégie de vente à la découpe. Début novembre, Lendopolis, filiale spécialisée dans le financement des énergies renouvelables, a été vendue à Lendosphere. D’autres entités du groupe, comme Goodeed (publicité solidaire) et Youmatter (formation RSE), sont également sur le point d’être cédées.

Pour Ulule, cette acquisition est une opportunité de consolider sa position sur un marché où la concentration des volumes devient essentielle pour atteindre la rentabilité. Ainsi le CEO d’ULULE, Alexandre BOUCHEROT s’exclame sur Linked In d’un « yipi yipi yeah !!! Le nouvel ensemble représente 80 000 projets financés, 480m€ collectés, et 9 millions de contributeurs et contributrices. ». C’est aussi un renforcement des équipes avec l’intégration d’une vingtaine de salariés de KissKissBankBank à celles d’ULULE qui compte près de cinquante employés.

ULULE, qui revendique trois années consécutives de rentabilité, a diversifié ses activités, réduisant sa dépendance au crowdfunding, qui représente désormais 40 % de ses revenus. La société s’est tournée vers la formation et a lancé Ulule Boutique, une marketplace dédiée aux marques engagées.