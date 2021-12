« La bataille de la levée de fonds on ne la fait pas, on va être rentable, libre » Pierre Henri Deballon, CEO de Weezevent

Lorsque nous avons créé We Love Entrepreneurs, l’idée était d’impulser l’envie d’entreprendre au travers du témoignage d’entrepreneurs à l’instar de Céline Lazorthes, Fanny Pechiodat, Pierre Kosciusko Morizet, ou Xavier Niel. Une soixantaine d’entrepreneurs avaient répondu présents pour donner vie au documentaire We Love Entrepreneurs, un film vu par plus de 2 millions de spectateurs.

En 10 ans l’écosystème s’est musclé, et a vu de nouvelles générations d’entrepreneurs se lancer, et se confronter à de nouvelles problématiques jusqu’à présents inédites. C’est pour cela que nous vous proposons tout au long de l’année prochaine une série de masterclass pour découvrir comment ont abordé cette nouvelle donne ces entrepreneurs que l’on aime tant!

Pour le pilote, nous avons choisi un entrepreneur dont l’entreprise Weezevent, fournisseur de solutions de ticketing et paiement à destination des organisateurs d’évènements,a du faire aux vagues successives de la crise sanitaire et comment avec son équipe ils ont réussi à passer cette période inédite.

A partir de janvier retrouvez chaque mois une nouvelle masterclass, qui aura lieu chez FrenchWeb ou chez l’un de nos partenaires pour se rencontrer, et partager vos expériences entrepreneuriales. Si vous souhaitez participer ou devenir partenaire de We Love Entrepreneurs, contactez moi: richard@decode.media