La diaspora OpenAI : comment une poignée d’ex collaborateurs redessine l’ère post-IA classique

En trois ans, l’écosystème de l’intelligence artificielle a basculé, non plus sous l’impulsion des grandes entreprises historiques, mais par la dissémination massive des talents issus d’OpenAI. De 2021 à 2025, une trentaine d’anciens cadres et chercheurs ont fondé des startups aujourd’hui évaluées à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Derrière cette vague l’essaimage de compétences critiques qui recompose l’échiquier de l’IA mondial.

Une prolifération de projets, aux valorisations exceptionnelles

Anthropic, fondée par Dario et Daniela Amodei en 2021 après leur départ d’OpenAI, cristallise cette dynamique. La société, centrée sur la sûreté de l’AGI (Artificial General Intelligence), a atteint une valorisation de 61,5 milliards de dollars en moins de quatre ans. Dans son sillage, d’autres projets tout aussi ambitieux émergent : Safe Superintelligence Inc. (SSI), lancé par Ilya Sutskever en mai 2024 sans produit ni revenu, lève 2 milliards de dollars pour une valorisation initiale de 32 milliards. Thinking Machines Lab, dirigé par Mira Murati, révèle en 2025 un projet d’IA personnalisable assorti d’un financement de 2 milliards dès son lancement.

Cette inflation de valorisations, sans ancrage sur des métriques traditionnelles de traction commerciale, témoigne d’une prime claire accordée à l’expérience OpenAI. Les investisseurs misent sur le capital humain avant même le capital technologique.

Des stratégies sectorielles différenciées

La diaspora OpenAI ne se limite pas à l’AGI. Elle s’étend à des marchés variés, redéfinissant les contours de la compétition technologique :

Moteurs de recherche : Perplexity, fondé par Aravind Srinivas en 2022, propose une alternative dopée à l'IA au modèle classique de Google. Soutenu par Jeff Bezos et NVIDIA, l'entreprise atteint 18 milliards de dollars de valorisation, malgré des controverses sur l'usage de contenus web.

Robots industriels et domestiques : Covariant (Pieter Abbeel, Peter Chen, Rocky Duan), Prosper Robotics (Shariq Hashme) et Daedalus (Jonas Schneider) s'attaquent à la robotisation de la logistique et des foyers.

Éducation et agents intelligents : Eureka Labs (Andrej Karpathy) développe des assistants éducatifs IA. Adept (David Luan) conçoit des outils pour les knowledge workers et pilote désormais les efforts d'agents IA chez Amazon.

Neutralisation climatique : Living Carbon, cofondé par Maddie Hall, explore la biotechnologie végétale pour accélérer la séquestration du CO₂.

À travers ces initiatives, l’ex-OpenAI mafia se positionne comme un conglomérat diffus, capable de concurrencer les Big Tech sur des segments critiques en moins d’un cycle d’innovation.

Une dynamique entrepreneuriale fondée sur la fracture

Si cette génération de fondateurs converge autour de l’IA, elle partage surtout une origine : la rupture avec OpenAI elle-même. Désaccords sur la gouvernance, divergences stratégiques autour du modèle open source et tensions sur la sécurité des systèmes sont à la source de cette fuite de cerveaux.

Les implications sont majeures :

Fragmentation des centres de pouvoir IA : la domination technologique ne sera plus unipolaire. Pression accrue sur la régulation : les gouvernements devront composer avec une multitude d’acteurs stratégiques, souvent opaques et transnationaux. Accélération de l’innovation : la compétition entre ces entités pousse vers des cycles de développement toujours plus courts.



La conséquence de cet éclatement est une transformation rapide du paysage global de l’intelligence artificielle. Là où l’on prédisait un oligopole fermé (Google DeepMind, OpenAI, Anthropic), se dessine un archipel d’initiatives autonomes, interconnectées par la circulation des talents et des financements.