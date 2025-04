Reelevant lève 6 millions d’euros pour personnaliser le dernier kilomètre du marketing digital

Alors que la standardisation publicitaire affaiblit l’engagement client, la maîtrise de la personnalisation instantanée s’impose comme la nouvelle frontière stratégique du marketing digital. C’est sur ce créneau que veut s’imposer Reelevant, martech française fondée en 2018, qui annonce aujourd’hui une levée de fonds de 6 millions d’euros en série A.

Reelevant propose une technologie d’hyper-personnalisation dynamique, conçue pour transformer des flux de données en contenus immédiatement activables sur tous les canaux — email, site web, application mobile ou SMS. Contrairement aux approches traditionnelles, la solution ajuste en permanence le contenu en fonction du comportement et du contexte de chaque client, supprimant ainsi le décalage entre la collecte de données et leur exploitation marketing.

L’enjeu est de sortir du modèle séquentiel des campagnes figées pour évoluer vers une activation continue, réactive et intégrée aux outils existants des marques. La plateforme de Reelevant s’interface nativement avec Salesforce, Snowflake, Adobe ou Braze, et peut se connecter facilement aux écosystèmes data existants

Cette approche du « dernier kilomètre » du marketing — où chaque contact client doit être pertinent et contextualisé — séduit de grandes enseignes. Decathlon a déployé la technologie dans 36 pays pour couvrir 95 % de ses communications clients. Carrefour, Sephora, L’Oréal, Leroy Merlin, Printemps ou encore Engie figurent également parmi ses références.

À travers une orchestration intelligente des contenus, Reelevant promet non seulement un gain de temps substantiel pour les équipes marketing, mais aussi une amélioration mesurable des taux d’engagement, de conversion et de fidélisation. Une proposition de valeur qui trouve un écho particulier dans un contexte où l’efficacité des stratégies omnicanales devient critique.

Rentable depuis fin 2023, la société connaît une forte croissance organique, soutenue par l’élargissement progressif de sa solution à l’ensemble des canaux et marchés de ses clients. Ce dynamisme a convaincu Seventure Partners, qui mène ce tour de financement, accompagné de Go Capital et de plusieurs business angels, dont Nathalie Balla, ancienne directrice générale de La Redoute, qui rejoint également le conseil d’administration.

Vincent Martinet est le fondateur et CEO de Reelevant. Avant de lancer cette martech spécialisée dans l’hyper-personnalisation en temps réel, il avait créé Kiwup, une agence experte en email marketing, où il a conçu plusieurs solutions technologiques, dont Simple Mail et Stamplia.