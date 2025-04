OpenAI s’attaque au shopping en ligne / Les États-Unis criminalisent la pornographie deepfake / L’optimisation de la conversion devient plus stratégique que l’acquisition

+ IN THE LOOP

Les États-Unis criminalisent la pornographie deepfake

La Chambre des représentants américaine a adopté lundi, par 409 voix contre 2, un projet de loi criminalisant la diffusion d’images pornographiques générées par intelligence artificielle sans consentement. Soutenu par Melania Trump et plébiscité par des géants du numérique comme Meta, X Corp. et Google, le texte impose aux plateformes de retirer ces contenus sous 48 heures à la demande des victimes. Ce vote quasi unanime, après un passage au Sénat en février, marque un tournant dans la régulation des dérives de l’IA. Donald Trump a confirmé qu’il signerait cette législation, saluée comme « historique » par le sénateur Ted Cruz.

OpenAI s’attaque au shopping en ligne avec ChatGPT

OpenAI a annoncé le lancement imminent de fonctionnalités d’achat intégrées à ChatGPT, accessibles à tous les utilisateurs, connectés ou non. Ces nouveaux boutons permettront d’effectuer des recherches produits et de basculer vers les sites marchands pour finaliser la transaction. Contrairement à Google Shopping, les résultats affichés par ChatGPT sont exclusivement organiques, sans placements sponsorisés. La sélection repose sur les préférences utilisateur et l’analyse d’avis en ligne, dans une approche personnalisée et conversationnelle. OpenAI précise qu’il expérimentera plusieurs modèles de revenus d’affiliation, tout en priorisant la qualité de l’expérience utilisateur.

Comment les banques de Wall Street ont évité une débâcle sur la dette Twitter (X Holdings)

Morgan Stanley, Bank of America, Barclays et quatre autres banques sont parvenues à solder une dette de 13 milliards de dollars liée au rachat de Twitter par Elon Musk, après plus de deux ans de blocage. L’opération s’est conclue par la revente d’un dernier prêt senior de 1,23 milliard de dollars, placé à un taux fixe de 9,5 % et souscrit pour plus de 3 milliards de dollars. Initialement évaluée à seulement 60 cents pour un dollar en 2023, la dette a pu être écoulée autour de 98 cents, limitant fortement les pertes potentielles. Cette issue a été rendue possible par la stabilisation des revenus de X Holdings, la baisse des coûts, l’annonce d’une levée de fonds pour xAI,

