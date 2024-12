Dharmesh Shah, le bâtisseur d’agents IA : une révolution au service des entreprises

Dans les couloirs feutrés d’Inbound 2024 à Boston, l’événement annuel de référence du marketing digital aux États-Unis, Dharmesh Shah, cofondateur et CTO de HubSpot, livre en exclusivité pour Frenchweb et Decode Marketing, une vision inspirée et inspirante : celle des agents d’intelligence artificielle, ces coéquipiers numériques qui promettent de redéfinir les règles du jeu pour les entreprises. Avec passion et humilité, il revient sur son amour pour le code et sur les perspectives d’un futur où IA et business s’entrelacent pour le meilleur.

Boston, à la croisée des idées.

La lumière du matin traverse les grandes baies vitrées du centre de convention où se déroule Inbound 2024. Dans un espace calme, loin de l’effervescence des milliers de participants, Dharmesh Shah attend discrètement, presque en s’excusant. Vêtu simplement d’un tee-shirt Agent AI, son sourire timide contraste avec son regard vif et concentré. Tout dans son attitude respire l’humilité, mais aussi une intensité palpable, celle d’un homme qui a tant à dire sur l’avenir de la technologie.

« Ce que j’aime à Inbound, c’est cette énergie collective », commence-t-il, une main sur le menton. « Vous voyez des gens curieux, prêts à apprendre, mais aussi à partager. Chaque année, je suis étonné par l’ampleur de cet événement. Quand on a commencé, nous étions 300 dans une salle de l’hôtel Marriott. Aujourd’hui, plus de 12 000 personnes. C’est incroyable. »

Mais si Dharmesh Shah impressionne par sa carrière — cofondateur de HubSpot avec Brian Halligan, investisseur dans plus de 100 startups, auteur et pionnier de la culture d’entreprise moderne — c’est son amour pour le code et son obsession pour l’efficacité qui captivent. Cette année, son message est clair : l’avenir du business repose sur les agents IA.

Les agents IA : la nouvelle frontière.

Pour Dharmesh Shah, l’intelligence artificielle n’est pas une simple mode technologique. C’est une révolution. Et au cœur de cette révolution se trouvent les agents IA, ces outils qu’il décrit comme des « coéquipiers numériques ».

« Imaginez un collègue qui ne dort jamais, ne se fatigue jamais et est incroyablement doué pour un domaine spécifique », explique-t-il, un sourire malicieux aux lèvres. « C’est ça, un agent IA. Pas un robot qui remplace les humains, mais un partenaire qui les complète. »

Il détaille avec enthousiasme le potentiel de ces outils, s’appuyant sur des exemples concrets. « Prenez une tâche simple mais chronophage, comme rédiger un billet de blog à partir d’une conférence. Aujourd’hui, vous devez regarder la vidéo, extraire les citations, rédiger et éditer. Un agent IA peut faire tout cela en quelques clics. Il extrait la transcription, identifie les citations pertinentes et propose un texte finalisé. C’est une révolution en termes de temps et d’énergie. »

Mais Dharmesh ne s’arrête pas là. Pour lui, les agents IA ne sont qu’au début de leur évolution. « Aujourd’hui, ils accomplissent des tâches spécifiques. Demain, ils atteindront des objectifs complexes : planifier un événement, gérer une campagne marketing complète ou même anticiper des besoins avant qu’on ne les exprime. »

Une IA pour simplifier, pas pour compliquer.

Le regard de Dharmesh s’illumine lorsqu’il évoque son projet personnel, Agent.ai, une plateforme conçue pour démocratiser l’accès aux agents IA. « Mon objectif est simple : réduire les frictions dans nos vies professionnelles. Chaque minute gagnée sur une tâche répétitive est une minute de plus pour la créativité et l’innovation. »

Il partage une anecdote sur un agent qu’il a développé pour sa femme, qui travaille dans le secteur non lucratif. « Elle voulait partager des extraits de vidéos YouTube sans avoir à les éditer elle-même. J’ai créé un agent qui extrait automatiquement les clips selon les plages temporelles qu’elle indique. Maintenant, elle peut se concentrer sur son travail au lieu de perdre des heures sur des logiciels compliqués. »

Cette approche, à la fois pratique et humaniste, résume la philosophie de Dharmesh : l’IA doit être un outil pour amplifier l’impact humain, pas pour le remplacer. « L’idée n’est pas de tout automatiser. C’est de rendre les processus complexes accessibles à tous, quel que soit leur niveau technique. »

Le business réimaginé : au-delà des limites traditionnelles.

Le potentiel des agents IA dépasse de loin les applications actuelles, selon Dharmesh. Il cite l’exemple de startups comme Perplexity.ai, dans laquelle il a investi. « Perplexity repense complètement la manière dont nous cherchons de l’information. Au lieu de naviguer à travers des dizaines de résultats sur Google, vous obtenez directement une réponse claire, avec des sources fiables. C’est un changement radical. » Pour lui, ce type d’innovation est crucial dans un monde où le rythme de la technologie dépasse notre capacité à nous adapter. « Nous devons réinventer les comportements existants. Ce n’est pas juste une question de faire mieux, mais de penser différemment. »

L’art du code : une passion jamais démentie.

À mesure que l’entretien progresse, une chose devient évidente : coder n’est pas une simple compétence pour Dharmesh Shah. C’est une passion, presque une vocation. « Coder, c’est comme écrire une symphonie. Chaque ligne est une note qui contribue à une solution élégante et fonctionnelle. »

Mais son amour pour le code va au-delà de l’acte de programmer. Il y voit une forme de leadership, un moyen de montrer l’exemple. « On demande rarement à un musicien d’arrêter de jouer pour diriger un orchestre. Alors pourquoi un développeur devrait-il arrêter de coder pour se concentrer uniquement sur la gestion ? »

Cette philosophie transparaît dans son travail quotidien. Bien qu’il soit à la tête de l’une des entreprises tech les plus influentes et qui a modélisé et popularisé l’Inbound Marketing, Dharmesh continue de coder. « Pour moi, le succès, c’est de pouvoir faire ce qu’on aime tout en créant de la valeur pour les autres. Programmer me permet de résoudre des problèmes concrets et de partager ces solutions avec le monde. »

L’avenir des agents IA : une révolution humaine.

Lorsqu’on lui demande ce qui l’enthousiasme le plus dans l’évolution de l’intelligence artificielle, Dharmesh Shah évoque une idée audacieuse : « Nous devons penser à l’IA comme une intelligence “alien”, pas simplement comme une imitation de l’intelligence humaine. Cette différence est essentielle, car elle permet d’aborder les problèmes d’une manière totalement nouvelle. » Il imagine un futur où l’IA résoudra des problèmes que l’humanité n’a jamais pu résoudre seule : crises énergétiques, maladies génétiques, complexité du changement climatique. « Avec des modèles comme GPT-4.1, capables de penser par étapes, nous entrons dans une nouvelle ère. Des problèmes jugés insolubles depuis des décennies pourraient trouver des solutions en quelques années. »

Un bâtisseur de communautés et de connexions.

Au-delà de son rôle de leader technologique, Dharmesh Shah est aussi un bâtisseur de communautés. Il a fondé le blog OnStartups, qui réunit aujourd’hui plus de 700 000 abonnés, et reste un fervent défenseur des réseaux collaboratifs. « Les marchés inefficaces freinent l’innovation. Les réseaux, eux, permettent de connecter les talents et les besoins. C’est ainsi que le progrès humain avance. »

Cette philosophie guide également son approche de l’investissement comme business angel dans plus de 100 projets. Plutôt que de maximiser ses retours financiers, il préfère soutenir des projets qui résonnent avec ses valeurs. « Investir, c’est une manière de vivre par procuration l’aventure des entrepreneurs. J’aime les voir réussir. »

L’IA, un projet profondément humain.

Alors que l’entretien touche à sa fin, Dharmesh Shah conclut avec une réflexion empreinte de sagesse : « Ce qui me motive, c’est l’idée que nous pouvons créer des outils qui amplifient ce qu’il y a de meilleur en nous. L’intelligence artificielle, si elle est bien utilisée, n’est pas une menace, mais une opportunité de construire un avenir meilleur. »