La fin des pop-ups de cookies ? L’UE prépare une réforme à plusieurs vitesses

Depuis quinze ans, les internautes européens cliquent machinalement sur des fenêtres de consentement pour accepter ou refuser les cookies. Ces bannières sont devenues le symbole d’une réglementation complexe et peu lisible, héritée de la révision de la directive e-Privacy de 2009 et dont la Commission européenne veut désormais tourner la page.

Bruxelles prépare un texte dit « omnibus » qui sera présenté en décembre, afin de simplifier la vie des utilisateurs et réduire les obligations pesant sur les entreprises. Parmi les pistes envisagées figure la possibilité de paramétrer ses choix directement dans le navigateur, une seule fois, plutôt que d’être confronté à des pop-ups à chaque visite de site. Certains États, comme le Danemark, proposent de supprimer les bannières pour les cookies jugés « techniquement nécessaires » ou destinés à des statistiques simples.

Du côté de l’industrie, l’idée est d’aller plus loin. Les acteurs de l’adtech et de la publicité souhaitent aligner la régulation des cookies sur le cadre du RGPD, plus flexible et fondé sur une approche de gestion des risques. L’IAB Europe défend l’idée d’un assouplissement permettant aux entreprises d’invoquer d’autres bases légales que le consentement systématique, comme l’intérêt légitime.

Les associations de défense des libertés numériques redoutent au contraire un glissement vers une légalisation implicite du tracking publicitaire.

La bataille est donc loin d’être close et toute réforme des règles de consentement sera scrutée de près par le lobby de la vie privée, déjà mobilisé contre ce qu’il considère comme une dérégulation déguisée, d’autant que le débat pourrait s’intensifier dès l’année prochaine, lorsque la Commission présentera le Digital Fairness Act, un texte plus large centré sur la publicité et la protection des consommateurs contre les manipulations et les pratiques de personnalisation abusives.