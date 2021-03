La plateforme de VTC Free Now (Daimler/BMW) s’associe à Tier Mobility

La société de VTC Free Now proposera à partir du mois d’avril les trottinettes et scooters Tier Mobility dans son application, comme le fait déjà la plateforme Bolt, ou Uber avec Lime, ont annoncé les deux sociétés mardi. Le partenariat sera lancé dans huit villes allemandes puis en France, et dans d’autres villes d’Europe au cours de l’été. La plateforme Free Now, propriété de Daimler et BMW, pratique déjà la multimodalité en Allemagne avec les scooters Emmy, les trottinettes électriques Voi et les voitures partagées Miles.

« Ça fonctionne, alors on a voulu accélérer », a indiqué à l’AFP Sébastien Oebel, directeur opérationnel de Free Now et ex-PDG de la plateforme Kapten, rachetée par la société allemande. Avec Tier, « on a de gros marchés en commun » , comme l’Allemagne ou la ville de Paris, « et on peut imaginer de futurs lancements ensemble », sans liens capitalistiques mais avec un partage de revenus, souligne M. Oebel. Free Now revendique 250 000 conducteurs partenaires dans 100 villes européennes.

Une phase de consolidation pour la micromobilité

La startup berlinoise Tier est aussi présente dans plus de 90 villes européennes (dont Paris, Grenoble, Lyon et Bordeaux en France), avec 900 salariés. « Ça va nous permettre aussi d’élargir notre base de clientèle en proposant plus d’options », poursuit Sébastien Oebel. Les réservations pour des trajets courts (moins de 3 kilomètres), peu rémunératrices pour les chauffeurs, ne représentent pour l’instant que 8% des courses de Free Now, et pourraient connaître un coup d’accélérateur avec l’option trottinette.

Free Now, qui avait aussi lancé ses propres trottinettes sous la marque, va finalement les transférer à Tier. Le secteur de la micromobilité est entré dans sa phase de consolidation après des débuts chaotiques et très concurrentiels dans de nombreuses métropoles. Face à ses concurrents l’Estonien Bolt, le Californien Lime et le Suédois Voi, Tier a levé en 2020 plusieurs centaines de millions de dollars pour accélérer son développement.