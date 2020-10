Alchimie cherche des fonds du coté d’Euronext Growth

La plateforme de vidéos à la demande par abonnement Alchimie a annoncé lundi le lancement de son processus d’introduction en Bourse, qui doit lui servir notamment à se développer à l’international. L’entreprise a enregistré son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape avant une éventuelle cotation sur Euronext Growth à Paris, indique-t-elle dans un communiqué.

Alchimie est une plateforme de vidéos à la demande par abonnement sur internet en OTT (over the top), c’est-à-dire sans payer les intermédiaires qui fournissent l’accès à l’internet. « Ce projet d’introduction en Bourse permettra à Alchimie d’accélérer le lancement de nouvelles chaînes originales exclusives et d’accompagner son déploiement à l’international dans les quatre langues dans lesquelles le groupe opère déjà », explique Nicolas d’Hueppe, le fondateur et PDG d’Alchimie, dans un communiqué.

300 000 abonnés payants en Europe

La société dispose d’un catalogue de plus de 60 000 heures de contenus établi auprès de plus de 300 partenaires dont Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises. Elle distribue 55 chaînes thématiques par abonnement et recense 300 000 abonnés payants en Europe. Alchimie, qui a acquis l’an dernier la plateforme TVPlayer au Royaume-Uni, est également présente en Allemagne, en Espagne et en Australie.

L’entreprise vise un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros cette année, de 58 millions d’euros en 2022 et de 150 millions en 2024. Le marché mondial de la vidéo à la demande par abonnement devrait, selon elle, représenter un marché de 98 milliards de dollars en 2025.