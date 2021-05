La startup de Jessica Alba Honest Company lève 413 millions de dollars lors de son IPO

Honest Company, la startup e-commerce co-fondée par l’actrice Jessica Alba, a fait une entrée discrète mais importante à la Bourse de New York mardi. L’entreprise de cosmétiques et de produits de soins naturels a vendu 25,8 millions d’actions à 16 dollars chacune, ce qui lui a permis de lever 412,8 millions de dollars, notamment auprès de Morgan Stanley, Jefferies et J.P. Morgan. Cette IPO valorise la société à 2,5 milliards de dollars selon Bloomberg. L’offre doit se clôturer demain, sous réserve des conditions habituelles.

Lancé en 2011 par Brian Lee, Christopher Gavigan, Sean Kane et Jessica Alba, Honest vend des produits naturels tels que des shampoings, des produits pour bébés ou encore des cosmétiques sur son propre site web. L’entreprise a également conclu des partenariats avec de grandes marketplaces à l’instar d’Amazon, Target ou encore Costco. Pendant la pandémie de Covid-19, Honest a mis l’accent sur les produits de bien-être et de nettoyage qui lui ont permis d’atteindre une croissance de 28% en 2020.

Une vision internationale

Ces nouveaux fonds lui permettront de financer son pôle marketing et de se développer à l’international. En effet, Honest est une entreprise encore très américaine qui peine à se faire une place en Europe notamment, où elle a signé un partenariat avec le groupe Nocibé. Ce projet d’introduction en Bourse était déjà sur la table depuis 2016 mais l’entreprise s’est retrouvée au cœur d’une polémique à cette période.

En effet, l’image du groupe a été ternie à la suite d’une enquête du Wall Street Journal en 2016, révélant que les produits de l’entreprise dits « naturels » comportaient en réalité des produits chimiques agressifs. Honest a fait l’objet de nombreuses plaintes après ces accusations, qui se sont soldées par des dédommagements aux clients.

« Depuis notre création, tout le monde chez Honest a travaillé dur pour faire de cette entreprise un lieu qui place la confiance et la transparence au premier plan de tout ce que nous faisons et de chaque produit que nous fabriquons », avait alors déclarée l’actrice connue pour son rôle dans « Les Quatre Fantastiques ». « Nous prenons cette responsabilité au sérieux ».