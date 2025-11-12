La startup franco-américaine BESIDE lève 27,2 millions d’euros pour réinventer la téléphonie

Pour plus de cent millions d’Américains, du plombier au coiffeur, du chauffeur à l’agent immobilier, le téléphone reste l’outil central du travail. C’est le segment de marché que souhaite adresser Beside, une startup née à Paris et aujourd’hui installée aux États-Unis, et qui ambitionne de reconstruire le téléphone pour l’ère de l’IA.

Fondée par Maxime Germain, Beside développe un assistant vocal capable de répondre aux appels, retenir le contexte des échanges, gérer les rendez-vous et envoyer des confirmations, tout en apprenant des interactions pour automatiser les suivis. Accessible sur iOS, Android et macOS, l’application s’intègre directement au numéro de téléphone de l’utilisateur sans modification de son infrastructure existante.

« Max est un fondateur natif de l’intelligence artificielle, passionné par la nouveauté, en constante expérimentation et toujours à la limite de ce que la technologie permet. » indique Martin Mignot, VC chez Index Ventures.

Une mémoire conversationnelle pour les travailleurs de terrain

L’application capture chaque appel et message, puis les transforme en informations exploitables : rappels de tâches, relances, préférences clients, historique des conversations. Les utilisateurs peuvent également cloner leur voix afin que l’assistant réponde à leur place, créant une continuité d’expérience entre l’humain et la machine.

Après dix-huit mois de développement sous le nom M1, Beside revendique plus de vingt mille clients payants. La moitié d’entre eux se connectent quatorze fois par jour, six jours par semaine, générant un revenu récurrent annuel de 3,4 millions d’euros.

Repenser la téléphonie à la source

Plutôt que de superposer l’IA à une infrastructure existante, Beside a reconstruit la téléphonie à la base. La startup gère la fourniture de numéros, la conformité réglementaire, la redirection et la portabilité, afin de contrôler la qualité et la continuité des communications. L’entreprise traite déjà plusieurs millions d’appels par mois.

Cette maîtrise technique permet à Beside de transformer le téléphone en une couche d’intelligence active, capable d’analyser en temps réel les échanges, de générer des suivis automatiques et d’enrichir les données clients sans intervention manuelle.

27,2 millions d’euros pour accélérer la R&D et l’expansion internationale

Beside a levé 32 millions de dollars, soit environ 27,2 millions d’euros, lors d’un tour de table mené par EQT Ventures, avec la participation d’Index Ventures, et ISAI avec la participation des business angels Stewart Butterfield (Slack), Clément Delangue (Hugging Face) et Jean-Charles Samuelian-Werve (Alan). Cette levée porte le capital total à près de 40 millions de dollars depuis la création.

Les fonds serviront à renforcer la recherche et développement, à approfondir l’infrastructure téléphonique vers des capacités d’opérateur mobile et à préparer l’expansion internationale.

Fondée par Maxime Germain, créateur de l’application de santé mentale Jour revendue à Alan en 2021, Beside emploie une trentaine de personnes réparties entre Paris et les États-Unis. L’entreprise, qui opère aujourd’hui sur le marché américain, prépare son déploiement en Europe à partir de 2026.