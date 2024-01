La TECHARENA 2024 recevra Steve Wozniak, Maya Noel (France Digitale), et Elisabeth Sterner (Blackrock)

Rendez vous les 22 et 23 février 2024, à la Friends Arena de Stockholm, la plus grande arène sportive des pays nordiques, qui accueillera TECHARENA, l’événement phare de la technologie et de l’innovation suédois.

TECHARENA est destinée à être bien plus qu’une simple conférence : l’évènement promet d’être un point de rencontre crucial pour les leaders d’affaires, entrepreneurs, investisseurs et décideurs du monde entier.

L’occasion pour la Suède d’avoir sa grande messe technologique à l’instar de VIVATECH

L’édition 2024 accueillera des conférenciers de renommée internationale, notamment :