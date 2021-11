La très populaire plateforme de jeux vidéo Roblox se lance dans l’enseignement interactif

La plateforme de jeux vidéo Roblox, très populaire auprès des préadolescents, veut devenir un lieu d’enseignement pour au moins 100 millions d’étudiants d’ici 2030 en leur proposant un apprentissage plus interactif. Lancée en 2006, Roblox a vu sa popularité démultipliée avec la pandémie de coronavirus, et comptait, en octobre, environ 50 millions d’utilisateurs quotidiens actifs, selon le paramètre utilisé par le groupe.

La plateforme est un univers virtuel dont les personnages rappellent les jouets Lego, et où il est possible de s’adonner à un très grand nombre de jeux déjà existants ou de créer son propre jeu. Environ la moitié des utilisateurs de Roblox sont âgés de 13 ans ou moins, selon les chiffres publiés par l’entreprise pour le troisième trimestre. La société de San Mateo (banlieue de San Francisco) veut mettre sa plateforme au service des enseignants afin qu’ils utilisent cet espace virtuel pour interagir avec leurs élèves.

Code et conception 3D

Roblox propose aux établissements et aux professeurs d’intégrer l’outil Roblox Studio, sorte d’atelier de création de Roblox, dans le programme d’enseignement scientifique, pour le rendre plus interactif par le code ou la conception 3D. Au-delà, les possibilités du site pourraient aussi profiter à d’autres matières, comme l’histoire ou la géographie, a fait valoir le fondateur et directeur général, David Baszucki, dans un billet de blog, publié lundi. « Plutôt que de lire des choses sur la Rome antique, par exemple, les élèves pourront y aller et explorer le Colisée », célèbre amphithéâtre antique de la ville, de façon virtuelle, sur la plateforme.

Roblox propose ainsi de généraliser le volet éducatif du métavers, le concept à la mode parfois présenté comme une nouveauté, mais qui existe déjà de longue date dans l’univers des jeux vidéos. Pour inciter les enseignants à se lancer, Roblox a créé un fonds doté de 10 millions de dollars, le Roblox Community Fund, destiné à financer des projets qui intégreront la plateforme dans leur enseignement. Lundi, Roblox a mis en ligne plusieurs vidéos pédagogiques à destination des enseignants pour les aider à utiliser l’outil Roblox Studio pour leurs cours.