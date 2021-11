FinTech: Mon Petit Placement lève 6 millions d’euros pour démocratiser l’investissement en Bourse

La FinTech lyonnaise Mon Petit Placement lève aujourd’hui 6 millions d’euros auprès du fonds French Tech Seed, géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, Insurtech Capital, Weaving Group, Aonia Ventures et French Founders. La startup avait déjà levé 1,5 million d’euros lors de son lancement commercial en 2020.

C’est en 2017 que Thomas Perret, Margaux Belhade et Thibault Jaillon fondent Mon Petit Placement, avec l’ambition de rendre l’investissement financier plus accessible aux particuliers. Ces derniers peuvent accéder à des produits financiers à partir d’un ticket de 300 euros. La startup s’est donnée pour mission d’accompagner les utilisateurs novices dans le placement financier, de manière personnalisée.

«Du statut d’épargnant à celui d’investisseur»

« Notre ambition profonde est de faire passer les Français du statut d’épargnant à celui d’investisseur, en leur proposant tout à la fois un accompagnement personnalisé, des produits hauts de gamme, et la possibilité de faire fructifier leurs capitaux tout en soutenant des causes qui leur tiennent à cœur », explique Thomas Perret, fondateur de Mon Petit Placement. « Nous réconcilions dans un seul et même service extrêmement simple d’utilisation le meilleur des deux mondes : la proximité habituellement offerte par les banques traditionnelles et l’agilité des acteurs pure player, le tout soutenu par des outils technologiques très innovants ».

Dans le cadre de cet investissement, la FinTech lyonnaise ambitionne notamment de doubler ses effectifs sur 2022, de diversifier son offre avec le développement d’un portefeuille Mon Petit Placement en propre, et de poursuivre son développement R&D.

Mon Petit Placement : les données clés

Fondateurs : Thomas Perret, Margaux Belhade et Thibault Jaillon

Création : 2017

Siège social : Paris

Activité : investissement financier

Financement : 6 millions d’euros auprès du fonds French Tech Seed géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, Insurtech Capital, Weaving Group, Aonia Ventures et French Founders.