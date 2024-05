L’armée recrute ses futurs cybercombattants / Innovation Cyber à Ready For IT / Les modèles de langage vocal exposés à des attaques audio malveillantes

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

L’armée recrute ses futurs cybercombattants

D’ici 2030, l’armée française prévoit de recruter 1 000 cybercombattants pour renforcer sa protection contre les attaques informatiques, une politique marquée par du défensif, de l’offensif et de l’influence. Actuellement dotée de 4 000 spécialistes, l’armée participe à des événements comme le Breizh CTF (8e édition de cet évènement qui réunit 600 hackers devant trouver des failles informatiques) pour attirer les talents. À Frenchweb.fr, ce vendredi lors d’une rencontre à Rennes Métropole, le Colonel Nicolas Pierson, Commandant du Groupement de la cyberdéfense des armées (GCA) du Comcyber, basé près de Rennes, a souligné que ses équipes sont principalement composées d’ingénieurs. Face à la montée des cyberattaques, notamment dans le contexte des conflits dans l’est de l’Europe et au Moyen-Orient, l’armée met en avant l’engagement concret et une politique salariale attractive pour rivaliser avec le secteur privé.

Innovation Cyber à Ready For IT : Les ateliers anti-stress pour RSSI et DSI

Très remarqué aux rencontres d’affaires READY FOR IT (transition et sécurité numériques pour les PME, ETI et collectivités) la semaine dernière à Monaco, le grand succès des 2 ateliers Coaching décideurs IT « Inspirez, Expirez » sur la charge mentale qui a permis aux professionnels d’échanger sur leur vécu du stress, de l’énergie et la gestion du temps avec leurs équipes… Et de trouver des clés pour réfléchir et prendre du recul pour les métiers de RSSI /DSI soumis à des pressions de toute part (avec des questions liées directement à la cybersécurité).

Stephan Guidarini, vice-président du Club Informatique Provence Méditerranée a coanimé cette session avec Julien Villecroze, DSI du groupe Stelliant, acteur majeur français de services à l’assurance ; une session d’écoute et de conseils pratiques très utile, appréciée de tous.

Les modèles de langage vocal exposés à des attaques audio malveillantes

Une nouvelle étude des chercheurs d’Amazon Web Services révèlent des failles de sécurité majeures dans les modèles de langage vocal, capables de comprendre et répondre à la parole. L’étude, intitulée « SpeechGuard: Exploring the Adversarial Robustness of Multimodal Large Language Models, » démontre comment ces systèmes peuvent être manipulés pour produire des réponses nuisibles par des attaques audio sophistiquées.

Malgré des contrôles de sécurité intégrés, les modèles de langage vocal restent vulnérables aux « attaques adverses » — des perturbations subtiles de l’entrée audio, imperceptibles pour les humains, mais altérant complètement le comportement du modèle. Les chercheurs ont proposé des contre-mesures pour Google Assistant, Alexa et Siri comme l’ajout de bruit aléatoire à l’entrée audio, réduisant significativement le taux de succès des attaques, tout en soulignant la nécessité de continuer à investir dans la robustesse de ces systèmes pour prévenir les usages malveillants à grande échelle.