Le fonds Dawn Capital mise 400 millions de dollars sur les logiciels BtoB européens

Le fonds britannique Dawn Capital annonce le closing de son dernier véhicule d’investissement à 400 millions de dollars. Baptisé Dawn IV, il accompagnera les startups européennes spécialisées dans les logiciels BtoB. Dawn Capital annonce son quatrième fonds comme étant le plus important d’Europe à ce jour.

Le fonds de capital-risque a lancé le processus de levée de fonds il y a six mois, en pleine crise sanitaire et économique. Dawn Capital l’affirme, après le succès d’applications telle que Zoom, cette crise permet une explosion des projets de logiciels BtoB. C’est pourquoi il concentre ses efforts dans des domaines qui tendent à une évolution rapide depuis le confinement, à savoir les données et l’analyse, la sécurité, la FinTech et le « future of work ».

«Avec 400 millions de dollars levés auprès d’investisseurs de premier plan du monde entier – d’Europe, des États-Unis et d’Asie – et avec le retour de tous nos investisseurs existants, nous sommes prêts à investir dans les entreprises pour accélérer vers le monde de demain», déclare Haakon Overli, co-fondateur et general partner de Dawn Capital.

Un marché de 1 000 milliards de dollars

Avec plus de quarante entreprises de toutes tailles dans son portefeuille, le fonds britannique est un élément important du paysage européen. Il soutient des entreprises de premier plan telles que Collibra, spécialiste de l’analyse de données, la FinTech Soldo ou encore Dataiku, qui a récemment levé 100 millions de dollars. «Les licornes de notre portefeuille, Collibra et Dataiku, continuent de montrer qu’elles ont le droit d’exister dans la chaîne de valeur en répondant aux besoins réels des entreprises – avec la croissance que cela implique», commente Haakon Overli.

Dawn Capital estime par ailleurs que le marché des logiciels BtoB en Europe représente actuellement près de 1 000 milliards de dollars. «À Dawn, nous pensons que la démonstration la plus passionnante de la puissance des logiciels se fait ici même en Europe», poursuit le co-fondateur du fonds. «Comme on l’a vu ces derniers mois, le SaaS BtoB ne se contente pas de créer de nouvelles catégories, mais invente des modes de vie entièrement nouveaux, pour les entreprises comme pour les particuliers.»