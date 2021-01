Le groupe SEB mise sur la startup de contenus culinaires Chefclub pour accélérer dans le digital

Le groupe spécialiste du petit électroménager SEB a annoncé lundi une prise de participation minoritaire dans la start-up Chefclub, dédiée à la production et la diffusion de contenus dans le domaine culinaire. SEB investira, via son fonds SEB Alliance, lors du second tour de financement de Chefclub, a indiqué le groupe dans un communiqué. Le montant de l’investissement n’a pas été divulgué.

Un milliard de vues mensuelles

Chefclub, créée en 2016, a vendu 700 000 livres ainsi qu’une série de produits destinés aux enfants, et enregistre un milliard de vues mensuelles, selon le communiqué. Parmi les initiatives communes, SEB annonce le lancement au premier semestre d’une gamme de produits sous la marque Chefclub by Tefal (ustensiles de cuisine, petit électroménager).

Ces produits seront vendus en France et à l’international. Le PDG de SEB, Thierry de la Tour d’Artaise, cité dans le communiqué, a souligné que la collaboration avec Chefclub va permettre au groupe « d’accélérer (son) développement sur le digital culinaire » et « d’atteindre une nouvelle audience ».