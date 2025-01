Le guichet unique des startups : Comment Linkera construit une plateforme intégrée pour financer et valoriser l’innovation en France

Linkera, spécialiste des services digitaux pour les startups et PME, vient de franchir une nouvelle étape avec l’acquisition d’Eldorado et des Pépites Tech. Cette opération s’inscrit dans une stratégie visant à centraliser les services d’accompagnement et de financement des entreprises innovantes en France.

Une stratégie de consolidation pour l’écosystème entrepreneurial

Avec l’intégration d’Eldorado, Linkera renforce son offre dans le financement des startups. La plateforme détenue par Eldorado met à disposition un réseau de 2 200 financeurs professionnels et un accès à plus de 2 000 aides publiques. Depuis sa création en 2018, Eldorado a accompagné 300 startups dans leur croissance, devenant un partenaire incontournable pour optimiser les levées de fonds et accéder à des solutions non dilutives.

En parallèle, l’acquisition des Pépites Tech permet à Linkera de renforcer sa base de données stratégique. Avec 18 000 startups référencées et 60 000 visiteurs mensuels, cette plateforme sociale est un outil clé pour les investisseurs et partenaires souhaitant identifier des acteurs prometteurs.

Une offre intégrée pour un accompagnement complet

Cette opération vient compléter l’intégration, en 2023, d’Estimeo, spécialiste de la valorisation et de la notation des startups. Ensemble, ces acquisitions font de Linkera un acteur central à trois dimensions :

Financement : accès à un large éventail de solutions pour les startups.

accès à un large éventail de solutions pour les startups. Visibilité : mise en réseau et base de données pour renforcer les opportunités.

mise en réseau et base de données pour renforcer les opportunités. Valorisation : outils digitaux pour préparer les entreprises à des opérations de croissance ou de transmission.

Loïc Fleury, CEO et fondateur de Linkera, conclu sur l’importance de cette acquisition : « Ces entités apportent des outils et des expertises uniques qui complètent parfaitement nos activités. Ce nouvel ensemble nous permet de devenir un acteur incontournable pour l’accompagnement des startups et PME. »