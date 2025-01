Bioptimus lève 41 M€ pour développer l’IA multi-échelle en biotechnologie

L’analyse des données biologiques souffre depuis des décennies d’une fragmentation, où chaque modalité — génétique, imagerie, ADN — est traitée de manière isolée. La startup parisienne Bioptimus veut résoudre ce problème en introduisant des modèles d’IA génératifs capables d’intégrer et de relier ces différentes échelles de données.

Une approche multi-échelle et multi-modale

Les modèles d’IA de Bioptimus exploitent des données multi-échelles allant des mutations génétiques microscopiques à l’analyse des tissus organiques. L’objectif est de créer des connexions entre ces différentes dimensions pour offrir une vision globale des organismes.

En 2025, Bioptimus lancera un modèle capable de relier des données génétiques à des images biologiques, un premier produit commercial dédié à des applications telles que la détection des mutations à l’origine des cancers.

Une stratégie fondée sur des données exclusives

Pour garantir la performance de ses modèles, Bioptimus combine des données publiques et privées. La startup a établi des partenariats stratégiques avec des laboratoires de recherche et bénéficie de l’accès aux données patients d’Owkin, qui a incubé l’entreprise. Cette stratégie différencie Bioptimus des autres acteurs de l’IA, souvent dépendants de sources de données communes.

Une compétition croissante dans la biotechnologie

Bioptimus opère dans un secteur très concurrentiel, avec des acteurs comme Google (via DeepMind/AlphaFold) et Microsoft, qui investissent massivement dans les applications de l’IA aux sciences de la vie. Les besoins en financement vont être de plus en plus important pour les startups évoluant sur ce domaine.

Levée de fonds pour accélérer le développement

Ainsi Bioptimus annonce avoir levé 41 M€ lors d’un tour de table Series A mené par Cathay Innovation, avec la participation de Bpifrance, Sofinnova Partners, Andera Partners et Hitachi Ventures. Des investisseurs internationaux tels que Sunrise, Boom Capital Ventures et Pomifer Capital ont également contribué. Ce financement s’ajoute aux 35 M€ levés en Seed et portera le développement du premier modèle commercial de la startup, tout en soutenant le recrutement de profils commerciaux et techniques.

Fondée par Jean-Philippe Vert, David Cahané et Eric Durand, Bioptimus vise à changer la compréhension des organismes vivants et des processus biologiques.