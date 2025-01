TikTok : une aubaine pour Elon Musk, en piste pour racheter les activités américaines?

Alors que TikTok risque une interdiction aux États-Unis à partir du 19 janvier 2025, un rachat par X, la plateforme d’Elon Musk (anciennement Twitter), a été évoqué par Bloomberg. Bien que TikTok ait démenti ces informations en les qualifiant de « pure fiction », cette option apparaît comme une solution plausible pour répondre aux exigences de sécurité nationale américaines, qui imposent à ByteDance de céder ses activités sur le territoire américain.

La Chambre des représentants a récemment adopté un projet de loi pouvant aboutir à une interdiction de l’application. Les législateurs craignent que TikTok, propriété du géant chinois ByteDance, ne partage les données des utilisateurs avec Pékin et surtout ne manipule le contenu de sa plateforme.

TikTok : une identité aux multiples passeports avec le pouvoir chinois en filigrane

Officiellement, TikTok n’opère pas en Chine continentale. Fondée en Californie en 2015, l’application est distincte de Douyin, sa version disponible en Chine. TikTok est détenue par TikTok LLC, basée à Los Angeles et à Singapour, elle-même contrôlée par TikTok Ltd, enregistrée aux îles Caïmans et basée à Shanghai. En haut de la pyramide, ByteDance, basé à Pékin, contrôle cette structure via une chaîne complexe de sociétés.

Fondée en 2012 par Zhang Yiming, ByteDance s’est imposée grâce à des produits comme TikTok et Douyin. L’entreprise repose sur une structure composée de multiples investisseurs, incluant Sequoia Capital, General Atlantic, et SoftBank, mais Zhang Yiming en reste l’actionnaire majoritaire. En 2021, le Cyberspace Administration of China (CAC), l’agence de régulation de l’internet en Chine, a pris une participation dans ByteDance et détient un siège à son conseil d’administration. Une autre manière pour le gouvernement chinois de renforcer la perception de son influence directe sur la société.

Un rachat par Elon Musk via X : le scénario le plus plausible ?

L’hypothèse d’un rachat par X circule depuis plusieurs mois et a été remise en lumière par Bloomberg. Un tel rachat permettrait de conserver les données des utilisateurs américains sous contrôle tout en transformant X en un acteur majeur des réseaux sociaux. Pour le moment, ni Elon Musk ni ByteDance n’ont réagi à ces informations.

Pour Elon Musk, une véritable aubaine

Un rachat par X offrirait à Elon Musk l’opportunité d’intégrer TikTok à sa stratégie de transformation de X en une plateforme multifonctionnelle. Avec plus de 170 millions d’utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis, TikTok pourrait permettre à X de concurrencer directement Instagram et YouTube, tout en élargissant son audience et ses revenus publicitaires. Reste à savoir quel jeu va se jouer entre Donald Trump et le gouvernement chinois.

D’autres alternatives crédibles

En cas de vente forcée, plusieurs acteurs pourraient se positionner :

Microsoft : Déjà candidat en 2020, Microsoft pourrait intégrer TikTok à son écosystème (LinkedIn, Azure).

: Déjà candidat en 2020, Microsoft pourrait intégrer TikTok à son écosystème (LinkedIn, Azure). Oracle : Grâce à son expertise en gestion des données, Oracle pourrait répondre aux préoccupations de sécurité nationale.

: Grâce à son expertise en gestion des données, Oracle pourrait répondre aux préoccupations de sécurité nationale. Consortiums d’investisseurs américains : Des fonds comme Blackstone ou KKR pourraient structurer une acquisition collective pour maintenir TikTok sous contrôle américain

La valorisation reste au cœur des discussions

Au delà des aspects politiques, de la complexité de la structure de TikTok, combinée aux questions de transfert d’algorithmes et de technologies, le prix d’une telle acquisition reste une question pas si simple à résoudre.

La marque TikTok est estimée à plus de 80 milliards de dollars, et la valorisation de ByteDance dépasserait 300 milliards de dollars en janvier 2025, selon Reuters. Ces montants limitent le cercle des acquéreurs potentiels et posent des questions sur la viabilité d’une telle opération.