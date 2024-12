Le pari des VC sur la Climate Tech : 360 Capital lève 140 millions d’euros pour accélérer l’innovation

360 Capital, acteur européen du capital-risque, annonce le closing de son deuxième fonds dédié à la Climate Tech, 360 LIFE II, doté de 140 millions d’euros. Ce fonds vise à soutenir les startups européennes innovantes dans trois verticales stratégiques : la transition énergétique, l’économie circulaire et l’urban sustainability.

Avec ce closing, 360 Capital étoffe une gamme de fonds d’investissement déjà active, incluant le 360 Digitaly Fund (30 millions d’euros, lancé en 2022) et le 360 Square II Seed Fund (45 millions d’euros, dédié à l’early-stage). Ces fonds s’inscrivent dans la stratégie multi-sectorielle de 360 Capital, axée sur le soutien aux entrepreneurs européens dans des secteurs clés.

360 LIFE II : catalyser la Climate Tech européenne

360 LIFE II se concentre sur des entreprises en séries A et B, avec un focus sur des solutions deeptech et hardware. Le fonds s’inscrit dans l’initiative Tibi 2 et bénéficie de la classification Article 9 SFDR, garantissant un alignement avec les exigences européennes en matière de finance durable.

Parmi ses investisseurs figurent des industriels comme A2A et De Nora, ainsi que des institutionnels tels que Bpifrance et CDP Venture Capital. « La transition écologique est incontournable. Nous capitalisons sur notre expertise en deeptech pour accompagner des entrepreneurs visionnaires capables de bâtir des entreprises durables », déclare par voie de communiqué Alexandre Mordacq, partner chez 360 Capital.

Le premier fonds, 360 LIFE I, illustre le potentiel de cette stratégie : il a permis de financer huit startups dans cinq pays, dont Energy Dome, pionnière italienne du stockage d’énergie, qui a levé 120 millions d’euros en 2023 auprès de grands acteurs comme la Banque Européenne d’Investissement.

360 Digitaly Fund : réduire le fossé numérique en Italie

Le 360 Digitaly Fund cible les startups italiennes en phase précoce opérant dans des secteurs encore peu digitalisés. Ce fonds de 30 millions d’euros, soutenu par CDP Venture Capital via le Digital Transition Fund – PNRR, mise sur des solutions numériques disruptives pour transformer les industries traditionnelles.

Depuis son lancement, le fonds a réalisé cinq investissements, notamment dans Talentware (gestion des talents), Soource (plateforme d’approvisionnement), Guidoio (cours de conduite digitalisés), Jampy (produits écologiques pour animaux) et Zefi.ai, une plateforme d’IA ayant levé 1,6 million d’euros pour étendre ses activités en Europe.

« 360 Digitaly est un pari sur une nouvelle génération d’entrepreneurs italiens. Nous voulons faire de l’Italie un lieu incontournable pour lancer des startups dans les années à venir, » déclare Lucrezia Lucotti, partner chez 360 Capital.

360 Square II : un fonds early-stage pour l’Europe du Sud

Avec 360 Square II, doté de 45 millions d’euros, 360 Capital prolonge son premier fonds 360 Square I, qui avait permis d’investir dans 24 startups, parmi lesquelles des succès comme Exotec, Preligens et Casavo. Le nouveau fonds cible des investissements en pré-seed et seed avec des tickets allant de 200 000 à 2 millions d’euros, principalement dans les secteurs deeptech, B2B software et consumer tech.

Le fonds se concentre sur la France, l’Italie et l’Espagne, et bénéficie du soutien d’investisseurs tels que Bpifrance, via le Fonds National d’Amorçage 2, MAIF Avenir, et Crédit Mutuel Arkéa. « Cette phase du cycle de vie des startups offre la meilleure combinaison risque-rendement », affirme Fausto Boni, cofondateur de 360 Capital.

Une année marquée par des exits stratégiques

En 2024, 360 Capital a enregistré deux exits notables :

Regate , startup spécialisée dans les solutions financières pour entreprises, a été acquise par Qonto . Forte de 450 000 clients et d’un financement total de 27 millions d’euros , Regate rejoint Qonto pour former un département dédié aux services financiers aux cabinets comptables.

, startup spécialisée dans les solutions financières pour entreprises, a été acquise par . Forte de 450 000 clients et d’un financement total de , Regate rejoint Qonto pour former un département dédié aux services financiers aux cabinets comptables. Preligens, PME spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la défense, a été acquise par Safran pour 220 millions d’euros. Cette opération renforce les capacités de Safran Electronics & Defense et vise à accélérer le développement de Preligens aux États-Unis.

Cependant, tout le portefeuille n’échappe pas aux difficultés. La startup française Prophesee, spécialisée dans les capteurs de vision et considérée comme une pépite européenne des semiconducteurs fabless, a été placée en redressement judiciaire. En 2022, l’entreprise avait levé 50 millions d’euros, portant ses financements totaux à plus de 100 millions d’euros, et avait signé un partenariat technologique ambitieux avec Sony. Cette défaillance met en lumière les défisx des startups à fort capital intensif dans un contexte économique tendu.