Comment Goodays révolutionne l’expérience client avec l’IA ?

Goodays, acteur européen de référence dans la gestion de l’expérience client, dévoile Goodays Insight, un module innovant exploitant l’IA générative pour transformer les retours clients en actions concrètes. Avec ce nouvel outil, Goodays va au-delà du simple suivi du NPS (Net Promoter Score) pour en faire un véritable levier d’amélioration stratégique et opérationnelle.

Une réponse claire aux enjeux CX des entreprises.

Goodays Insight permet aux grandes enseignes de mieux comprendre leurs clients et d’agir rapidement grâce à trois axes clés :

Prioriser : Identifier les points d’amélioration prioritaires pour maximiser l’impact. Agir : Transformer les données en plans d’actions concrets grâce aux recommandations de l’IA. Suivre : Mesurer et ajuster en temps réel l’efficacité des initiatives déployées.

Deux ans de R&D et des partenaires technologiques majeurs.

Fruit de deux années d’innovation et d’expertise, Insight s’appuie sur des collaborations avec des leaders technologiques comme Microsoft et OpenAI, garantissant des analyses fiables et sécurisées adaptées aux exigences des grandes entreprises.

Une expérience simplifiée pour tous les niveaux

Conçu pour les décideurs CX, managers et équipes opérationnelles, Insight rend les données accessibles et exploitables à chaque échelle de l’organisation, du siège aux points de vente.

Nicolas Hammer, CEO de Goodays, souligne :

« Avec Insight, chaque retour client devient un point de départ pour l’amélioration. Les entreprises peuvent désormais agir efficacement sur ce qui compte vraiment pour leurs clients. »

Thibaut Carlier, CPO, ajoute :

« La simplicité et la puissance d’Insight transforment les milliers de retours en décisions stratégiques et concrètes. »

Découvrir la solution >

Goodays accompagne plus de 150 grandes entreprises européennes telles que E.Leclerc, Domino’s ou Crédit Agricole dans 25 pays. Sa mission : mettre les interactions humaines au cœur des stratégies d’expérience client grâce à des outils innovants intégrant l’IA.