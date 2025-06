Le porno booste le marché des VPN en France, business florissant ou signal d’échec ?

L’annonce du blocage prochain de plusieurs sites pornographiques en France, faute d’intégration d’un système d’authentification via l’application France Identité, et l’arrêt de l’accessibilité en France de différents sites pornographiques, a eu un effet immédiat avec une hausse significative des recherches et des abonnements aux VPN. Dans un message sur Twitter le fournisseur de VPN Proton annonce une explosion de la demande de plus de 1000%, soulignant que le chiffre dépasse la demande lors de l’arrêt de TikTok aux Etats Unis.

5PM – PornHub blocks France from accessing its website 5.30PM – @ProtonVPN registrations increase by 1,000% For context, this is more than when TikTok blocked Americans. pic.twitter.com/gVZynD5hPS — Proton VPN (@ProtonVPN) June 4, 2025

En ligne, forums et réseaux sociaux se font le relais de tutoriels de contournement. En arrière-plan, un marché en pleine effervescence, dopé par une régulation dont les effets dépassent les intentions initiales.

Une réponse immédiate à l’annonce gouvernementale

Fin avril, le président de l’Arcom, Roch-Olivier Maistre, a confirmé que l’Autorité allait procéder au blocage des sites pornographiques qui refuseraient de mettre en place une authentification certifiée de l’âge. Cette décision, motivée par la protection des mineurs, cible dans un premier temps plusieurs plateformes à forte audience, dont les noms n’ont pas été officiellement dévoilés mais que l’on soupçonne inclure Pornhub, XNXX ou encore XVideos.

Dès les heures qui ont suivi, les requêtes Google associant “VPN” et “porno” ont bondi en France, selon les données de Google Trends. Plusieurs fournisseurs de VPN, dont Proton rapportent une augmentation de une très forte progression des demandes. Du côté d’un acteur comme NordVPN, le trafic organique depuis les moteurs de recherche français a connu un pic inhabituel la semaine du 29 avril.

Un marché opportuniste… et étranger

Ce regain d’intérêt profite largement à une poignée d’acteurs internationaux : NordVPN (Panama), Surfshark (Pays-Bas), ExpressVPN (Îles Vierges britanniques), ProtonVPN (Suisse) ou encore CyberGhost (Roumanie). Tous revendiquent une politique de non-conservation des logs, sans que cela ne puisse être systématiquement vérifié. En revanche, leur stratégie marketing, elle, est transparente, présence dans les résultats sponsorisés, affiliation via des influenceurs tech ou des comparateurs de VPN, campagnes orientées “confidentialité renforcée”.

Le marché global du VPN personnel dépasserait plusieurs dizaines de milliards de dollars en 2025, en tout très forte hausse depuis 2020. La France, traditionnellement en retrait, semble en passe de rattraper une partie de ce retard sous l’effet combiné de la généralisation du télétravail et des décisions réglementaires ciblant certains usages.

Une régulation contournée en un clic

Pour les utilisateurs, l’installation d’un VPN permet de simuler une localisation hors de France, et donc d’échapper à la future obligation d’authentification. Cette solution ne nécessite aucune compétence technique particulière. “L’objectif est de protéger les mineurs, mais on voit que les premiers réflexes sont de trouver des moyens de passer outre. C’est un paradoxe assez courant dans les politiques de régulation numérique”, observe un spécialiste de la régulation interrogé sous couvert d’anonymat.

Cette tendance alimente une critique récurrente concernant l’écart croissant entre les objectifs des régulateurs et les pratiques réelles des usagers, notamment les plus jeunes, souvent mieux équipés pour contourner les restrictions que pour les respecter.

Un débat élargi sur la vie privée et le numérique

Derrière le sujet du porno, c’est une question plus large qui se dessine, jusqu’à quel point les politiques publiques peuvent-elles encadrer les usages numériques sans déclencher des stratégies d’évitement massives ? En poussant les utilisateurs vers des outils comme les VPN, l’État contribue paradoxalement à renforcer l’usage de solutions conçues à l’origine pour la confidentialité des journalistes, des activistes ou des citoyens de pays autoritaires.

Signal d’échec ou transformation ?

La montée en puissance des VPN en France à la suite des annonces des sites pornographiques et de l’ARCOM illustre une tension persistante, celle d’un cadre légal national face à une infrastructure numérique fondamentalement transnationale. Le succès commercial de certains fournisseurs peut apparaître comme un symptôme de cette friction entre régulation, usages et économie numérique.

Il reste à savoir si cette dynamique perdurera ou si, au contraire, elle marquera un point d’inflexion dans la manière dont les autorités abordent les technologies de protection de la vie privée.