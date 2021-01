Le premier moteur de recherche coréen rachète Wattpad pour 600 millions de dollars

Wattpad, cette plateforme canadienne d’écriture collaborative aux allures de réseau social, va passer sous pavillon coréen. Naver, le premier moteur de recherche en Corée du Sud, vient de dépenser 600 millions de dollars pour acquérir la plateforme qui revendique 90 millions d’utilisateurs actifs par mois. Cette acquisition permettra à Naver de développer sa plateforme Webtoon qui accueille des mangas et bandes-dessinés en ligne.

Plus d’un milliard d’histoires

Lancé en 2006 par Allen Lau et Ivan Yuen, Wattpad propose aux écrivains en herbe de publier leurs récits gratuitement sur sa plateforme, suite à quoi la communauté peut commenter et réagir. La plateforme rencontre un certain succès auprès des adolescents et jeunes adultes qui y content des récits ou fan-fictions inspirées d’autres oeuvres. Depuis son lancement, Wattpad a vu naître plus d’un milliard d’histoires sur la plateforme. La startup basée à Toronto a même crée son propre service, Wattpad Studios, pour mettre en relation écrivains non signés et sociétés de divertissement comme Hulu ou Syfy. Son service Wattpad Books accompagne quant à lui les utilisateurs populaires vers des éditeurs.

Avec ses 67 millions d’utilisateurs mensuels, Webtoon pourrait devenir un géant mondial dans son secteur. Lancée en 2004 par Naver, la plateforme a fait ses premiers pas aux États-Unis en 2014 puis en France en 2019. Si la version française est pour l’instant gratuite, la version anglaise reste quant à elle payante. Reste à savoir si Wattpad appliquera la même politique tarifaire. Si la plupart des contenus sont gratuits sur Wattpad, la plateforme propose depuis 2017 une version premium sans pub et rend pour cela certaines histoires payantes. L’abonnement est d’environ 5 euros par mois.