Le salon de l’innovation marketing digital «e-marketing Paris» du 31 mars au 2 avril à Paris

S’inscrire

Cette année, le thème du salon e–marketing Paris sera : « Quand le marketing s’engage, il engage ses consommateurs ! »

À l’heure d’un (r)éveil des consommateurs qui veulent des produits et services toujours plus responsables, écologiques, durables, les marques prennent conscience qu’elles sont évaluées selon leur impact sur l’environnement, le bien vivre, l’équité sociale, le bien commun, l’inclusion… Car 72 % des Français pensent que les marques devront s’engager au profit d’une cause (88% chez les milléniums).

Plus les marques se préoccupent de la planète, de la qualité de vie, plus elles augmentent l’engagement de leurs clients et attirent l’attention de leurs prospects.

Ce salon, pour sa 14ème édition, sera l’occasion de découvrir les bonnes pratiques des marques qui renforcent l’engagement des consommateurs.