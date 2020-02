Le salon de la relation client «Stratégie Clients» se déroulera du 31 mars au 2 avril à Paris

S’inscrire

Sur le salon Stratégie Clients l’accent sera mis cette année sur une tendance qui se concrétise chez tous les acteurs du secteur : « Humain & digital : hybridez votre relation ! »

Les canaux de la relation client s’hybrident : les clients veulent plus de digital dans le monde réel, et davantage d’humain sur internet !

Le client dans le monde réel, en face-à-face, a recours au numérique sous de nombreuses formes pour améliorer son expérience. Le numérique et internet enrichissent le monde réel. Mais alors que la relation est régie de plus en plus fréquemment par des algorithmes et des machines, le besoin d’une relation humaine se fait de plus en plus fort. Les clients veulent pouvoir compter sur l’efficacité des machines et en même temps sur la prise en compte de leurs émotions par l’humain.

Le Salon Stratégie Clients, sera l’occasion de faire l’expérience de nouveaux moyens, d’échanger avec ses pairs et d’écouter des témoignages d’entreprises qui sont sur la voie d’une hybridation réussie.