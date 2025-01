Le suédois EasyPark absorbe Flowbird (ex parkeon) pour trouver la bonne place sur l’échiquier des solutions de mobilité urbaine

Flowbird : un acteur historique ancré à Besançon

Fondée en 2001 sous le nom de Parkeon, Flowbird s’est imposée comme un acteur de référence dans la gestion du stationnement et des solutions de billettique. Avec son siège social situé à Besançon, Flowbird est un fleuron industriel et technologique français. Son site de production et de R&D dans la ville emploie 750 collaborateurs, soit près de 40 % de son effectif global de 2 000 salariés, et constitue un pilier stratégique de ses opérations.

Depuis deux décennies, Flowbird accompagne les municipalités dans l’optimisation de leurs infrastructures de stationnement. Reconnu pour son savoir-faire industriel, le groupe conçoit et fabrique des horodateurs, des distributeurs de tickets, ainsi que des solutions de billettique avancées, utilisées dans plus de 80 pays à travers le monde.

Une offre innovante et une croissance retrouvée

Après une période de faible croissance, Flowbird a amorcé une dynamique de rebond sous l’impulsion de son CEO, Frédéric Beylier, et de son actionnaire majoritaire, Searchlight Capital Partners. L’entreprise a su capitaliser sur la demande croissante d’extension des zones de stationnement en France.

Ainsi en 2023, Flowbird a livré 3 300 automates à 105 villes françaises, un chiffre en forte progression par rapport aux 1 830 unités de 2022 et aux 1 030 de 2021. Cette dynamique a permis à Flowbird d’atteindre un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros en 2024, un chiffre qui n’a pas manqué de peser dans les négociations avec EasyPark

EasyPark : un projet mondial pour transformer la mobilité

Créé la même année (2001) EasyPark Group s’est imposé comme un acteur majeur des solutions numériques de stationnement. L’entreprise, basée en Suède, opère dans plus de 4 000 villes à travers 20 pays et possède des applications emblématiques telles que EasyPark, ParkMobile, RingGo et Park-line.

Les solutions d’EasyPark permettent aux automobilistes de trouver des places de stationnement, de gérer la recharge des véhicules électriques, et aux municipalités d’optimiser leurs infrastructures grâce à une gestion des données.

L’acquisition de Flowbird s’inscrit dans une stratégie de consolidation visant à créer un leader mondial de la mobilité urbaine. En combinant les infrastructures physiques de Flowbird et les solutions numériques d’EasyPark, l’entité fusionnée proposera une offre complète, adaptée aux nouveaux usages de la mobilité, tels que :

La reconnaissance automatisée des plaques des véhicules électriques,

Les tarifs différenciés selon l’impact environnemental,

L’optimisation des flux urbains grâce à l’analyse des données.

Une opération soutenue par des investisseurs européens

Cette fusion a été rendue possible grâce au soutien de Vitruvian Partners et Verdane, propriétaires d’EasyPark, et à l’implication de Searchlight Capital Partners, actionnaire majoritaire de Flowbird depuis 2021, qui réinvestit une grande partie de son capital dans EasyPark.

L’acquisition a été validée par l’Autorité de la concurrence en septembre 2024. Les termes financiers de l’opération n’ont pas été divulgués.