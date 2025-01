GOOGLE refuse d’intégrer les vérifications de faits malgré une nouvelle loi européenne / META et Community Notes : un défi pour la content creator economy ? / ETORO vise une valorisation de 5 milliards de dollars pour son IPO

Google refuse d’intégrer les vérifications de faits malgré une nouvelle loi européenne

Google a informé l’Union européenne qu’elle n’intégrera pas de vérifications de faits dans ses résultats de recherche ni sur YouTube, et ne les utilisera pas pour le classement ou la suppression de contenu, en dépit des exigences d’une nouvelle loi européenne. Dans une lettre adressée à Renate Nikolay, directrice générale adjointe de la Commission européenne, Kent Walker, président des affaires mondiales de Google, a déclaré que cette approche « n’est pas adaptée ou efficace pour nos services ». L’entreprise prévoit de se retirer de tous les engagements liés à la vérification des faits avant leur intégration dans le Code de conduite prévu par le Digital Services Act (DSA).

Kent Walker a défendu les pratiques actuelles de modération de contenu de Google, citant notamment le succès de la gestion des informations durant les élections mondiales de 2023. Il a également mis en avant des outils comme les annotations contextuelles sur YouTube et le filigrane SynthID.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Meta met fin à sa politique D.E.I. après des échanges entre Zuckerberg et Stephen Miller

Dans un article du NewYork Times, consacré à Stephen Miller ancien conseiller principal de Donald Trump, sont révélées de nombreuses informations quant à la suppression de la politique de diversité, équité et inclusion (D.E.I.) chez Meta.

intervient après une rencontre décisive entre Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et Stephen Miller, ancien conseiller principal de Donald Trump, le 27 novembre dernier à Mar-a-Lago. Cet échange illustre un changement de cap significatif pour l’entreprise, marquant à la fois une évolution dans sa stratégie interne et l’influence croissante des cercles conservateurs sur les grandes entreprises technologiques.

Un réajustement stratégique chez Meta

Ainsi Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et Stephen Miller, ancien conseiller principal de Donald Trump, se seraient rencontrés le 27 novembre dernier à Mar-a-Lago. Au cours de la réunion, Stephen Miller aurait exprimé ses attentes à l’égard de Meta concernant le soutien aux priorités de l’administration Trump. Cela inclut un durcissement des politiques migratoires et un rejet de la culture D.E.I., que M. Miller considère comme incompatible avec l’agenda conservateur. Selon le NewYork Times, Mark Zuckerberg aurait marqué son alignement et affirmé qu’il ne ferait rien pour entraver cet agenda. Il aurait également blâmé son ancienne COO, Sheryl Sandberg, pour l’adoption initiale d’initiatives visant à promouvoir l’inclusivité au sein de l’entreprise.

Dans les semaines qui ont suivies cette rencontre, Meta a amorcé des changements majeurs. Une nouvelle directive interne et une série de licenciements ont été présentés comme un « reset » stratégique. Ces ajustements ont été présentés en avant-première à Stephen Miller lors d’un briefing début janvier. Le 10 janvier, Meta a officiellement annoncé l’abolition de sa politique D.E.I.

Meta et Community Notes : un défi pour la content creator economy ?

En excluant les publicités payantes de son programme Community Notes, Meta pourrait bouleverser la content economy, un pilier de sa plateforme. Les créateurs de contenus et influenceurs, qui dépendent des contenus organiques sponsorisés pour générer une partie importante de leurs revenus, risquent d’être confrontés à un examen critique accru. Ces publications représentent historiquement entre 25 % et 50 % des campagnes marketing sur Meta et TikTok.

Meta, dont 96 % des revenus proviennent de la publicité, a généré 40,59 milliards d’euros au troisième trimestre 2024, en hausse de 19 % par rapport à l’année précédente. Ce modèle lucratif pousse la plateforme à protéger ses formats publicitaires payants, au détriment de la diversité des contenus organiques.

Mistral signe un partenariat avec l’AFP pour améliorer son IA

La startup française Mistral a conclu un accord avec l’Agence France-Presse (AFP) pour intégrer son contenu dans Le Chat, son assistant basé sur l’intelligence artificielle.

Mira Murati recrute des talents clés de l’IA

La startup d’intelligence artificielle fondée par Mira Murati a récemment débauché une dizaine de chercheurs et ingénieurs issus de ses concurrents. Parmi eux figure Jonathan Lachman, ancien responsable des projets spéciaux chez OpenAI.

Block conclut un accord de 175 M$ avec le CFPB

Le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) a annoncé un règlement de 175 millions de dollars avec Block, incluant 120 millions de dollars destinés à rembourser les consommateurs. L’agence accuse Cash App, filiale de Block, d’avoir permis des fraudes massives tout en induisant ses utilisateurs en erreur.

+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

Cybersécurité : un Executive Order pour protéger les infrastructures critiques américaines

Le président Joe Biden a signé un nouvel Executive Order visant à renforcer la cybersécurité des systèmes fédéraux et des infrastructures critiques des États-Unis. Ce texte impose des règles strictes pour les fournisseurs de logiciels, qui devront attester de leurs pratiques de développement sécurisées via la soumission de preuves techniques à la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). Les résultats de ces vérifications seront publiquement accessibles pour garantir la transparence.

Parmi les mesures phares :

Chaîne d’approvisionnement logicielle : mise en place d’un registre des attestations de sécurité des logiciels utilisés par les agences fédérales.

: mise en place d’un registre des attestations de sécurité des logiciels utilisés par les agences fédérales. Cryptographie post-quantique : préparation à l’adoption d’algorithmes cryptographiques résistants aux ordinateurs quantiques d’ici 2030.

: préparation à l’adoption d’algorithmes cryptographiques résistants aux ordinateurs quantiques d’ici 2030. Intelligence artificielle : lancement de programmes pilotes utilisant l’IA pour automatiser la détection des menaces et le déploiement de correctifs.

: lancement de programmes pilotes utilisant l’IA pour automatiser la détection des menaces et le déploiement de correctifs. Sécurisation des communications : déploiement obligatoire de protocoles de chiffrement avancés pour les emails, le DNS et le routage Internet.

Un mineur suspecté d’une cyberattaque majeure contre Free

Un adolescent de 17 ans, déjà connu des services de police, a été interpellé le 13 janvier dans l’Essonne. Il est suspecté d’être l’auteur d’une cyberattaque ayant compromis les données personnelles de 19,2 millions d’abonnés Free entre le 8 et le 21 octobre 2024. Parmi les informations piratées figuraient 5 millions d’IBAN. Selon les enquêteurs, le fichier volé aurait été revendu pour 20 000 euros sur un forum clandestin, dont la moitié aurait été perçue par le jeune hacker. Le mineur aurait également tenté d’extorquer 10 millions d’euros à Xavier Niel, président du groupe Iliad, en échange des fichiers. Déjà placé sous contrôle judiciaire pour des précédents piratages, notamment ceux des comptes de BFMTV et RMC, le suspect fait l’objet d’une enquête menée par le parquet de Paris.

+ FRENCHWEB MARKET Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

eToro vise une IPO aux États-Unis avec une valorisation de 5 milliards de dollars

La plateforme de trading en ligne eToro a déposé confidentiellement une demande d’introduction en bourse (IPO) aux États-Unis, visant une valorisation de 5 milliards de dollars. L’entreprise, spécialisée dans le trading pour les particuliers, avait été valorisée à 3,5 milliards de dollars en 2023.

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: