OPEN AI, deal sur un canapé avant thanksgiving / 12,1 milliards d’euros pour racheter ADEVINTA (LeBonCoin) / CITYSCOOT va continuer de rouler encore un peu

OPEN AI, deal sur un canapé avant thanksgiving A la veille de Thanksgiving, le maelstrom autour d’OPEN AI se clarifie Ainsi le PDG par intérim d’OpenAI Emmet Shear qui a engagé des pourparlers avec Sam Altman via l’entremise du CEO d’Airbnb Brian Chesky en vue d’une réintégration, a réussi à trouver un accord. Un nouveau conseil d’administration présidé par Bret TAYLOR, l’ancien co PDG de Saleforce va le diriger. Un premier membre aurait été trouvé avec l’ex Secrétaire au trésor Larry Summers. Si Adam D’angelo qui a participé activement aux négociations reste en place, les autres membres du conseil prennent la porte. Une nouvelle gouvernance va être établie et un audit de la situation va être opéré. En coulisses, Satya Nadella s’est activé pour sécuriser au plus vite la situation afin d’éviter d’une part la fuite des cerveaux vers d’autres sociétés, mais aussi une alliance de Sam Altman avec un autre acteur tech, de Bezos à Zuckerberg, tous ont courtisé activement Altman depuis vendredi. Signe de ces moments agités, les communiqués de Presse de la concurrence en IA générative s’amoncellent. À titre d’exemples : Cloudflare, spécialiste américain des services de sécurité Internet s’allie avec le français Mistral.AI en ajoutant Mistral 7B, grand modèle de langage open source (LLM) avec 7,3 milliards de paramètres à son offre WorkersAI. AWS lance des cours gratuits d’IA générative à 50 000 lycéens et étudiants à l’université dans le monde. Leboncoin, cible d’une offre de rachat de 12,1 milliards d’EUR Un consortium mené par les fonds d’investissement anglo-saxons Blackstone et Permira a proposé 12,1 milliards d’euros pour acquérir ADEVINTA, la société mère de LEBONCOIN. Ce montant colossal témoigne de la valeur stratégique d’Adevinta dans le secteur des petites annonces en ligne. Depuis son rachat de la division petites annonces d’eBay en 2021, pour 9,2 milliards de dollars, Adevinta est devenu un acteur majeur du marché. En 2022, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros, en augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente. Leboncoin, une des principales propriétés d’Adevinta en France, est le 2e site d’e-commerce le plus visité sur le territoire. Outre Leboncoin, Adevinta détient également Argus, Avendrealouer et Agriaffaires en France. L’offre de rachat a déjà reçu le soutien des actionnaires majoritaires, représentant 72 % du capital d’Adevinta. eBay et Schibsted, détenant environ 30 % des droits de vote, ont déjà approuvé cette offre. Malgré le rachat potentiel, ils prévoient de conserver des parts dans Adevinta. Cette proposition souligne l’intérêt croissant pur le marché des petites annonces en ligne, en particulier dans le contexte de l’essor du commerce de seconde main. Cityscoot en redressement judiciaire : poursuite de l’activité et recherche d’investisseurs Après avoir fait face à des difficultés financières et s’être déclarée en cessation de paiement il y a deux semaines, CITYSCOOT, entreprise de location de scooters en libre-service, a été placée ce mardi en redressement judiciaire avec poursuite de son activité par le tribunal de commerce de Paris. Cityscoot, qui compte actuellement 168 salariés en France, envisage un changement de modèle économique pour faire face à ses défis financiers. Elle recherche activement des partenaires financiers pour soutenir sa transition vers une flotte de scooters moins onéreux à exploiter, prévue à partir de 2024. Optimiste dans la tempête, l’entreprise cherche à rassurer ses utilisateurs en affirmant que le service continuera normalement, sans interruption. Cityscoot, qui opère dans plusieurs villes de la région parisienne, ainsi qu’en Italie, à Milan depuis 2019 et à Turin depuis 2022, revendique un parc de 2 500 véhicules à Paris, 250 000 utilisateurs actifs et plus de 18 millions de trajets effectués depuis sa création en 2014. Spotify veut mettre fin au streaming artificiel À partir de 2024, Spotify introduira un seuil minimum de 1.000 écoutes sur 12 mois pour générer un paiement, affectant les titres qui gagnent actuellement environ 0,03 dollar par mois. Cette mesure vise à redistribuer efficacement les 40 millions de dollars annuels générés par ces titres. Spotify ajuste son modèle de rémunération pour décourager le streaming artificiel, mieux répartir les petits paiements et contrer l’exploitation du système. La plateforme prévoit de facturer les labels en cas de streaming artificiel flagrant. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

Ceux de Vinted, qui fête ses 10 ans en France

La célèbre plateforme de seconde main, licorne lituanienne, impressionne par son parcours dans l’Hexagone. La France est le plus grand marché européen pour VINTED avec 23 millions d’inscrits dont 1 million de membres à Paris, 285 000 à Marseille et 265 000 à Lyon. Depuis juin 2022, l’entreprise a développé ses propres consignes Vinted Go. On en compte aujourd’hui 1000 réparties principalement en zones urbaines.

Près d’un tiers des articles listés en France sur Vinted sont catégorisés « Enfants », 10 % figurent dans le listing « Hommes », et près de la moitié à la catégorie « Femmes », celle-ci demeurant la plus populaire sur la plateforme. En 2023, en France : les membres sont plus actifs à partir de 18 h et la journée préférée pour acheter sur Vinted est… le dimanche !

Toutefois, tout n’est pas si idyllique chez Vinted : la plateforme doit constamment lutter contre les contrefaçons. Les cas de désactivation de comptes sont significatifs. Il est difficile de joindre le service client et surtout d’obtenir une réponse personnalisée. En mars dernier, les porte-monnaie électroniques de centaines d’utilisatrices de Vinted ont été vidés par des pirates. Fin octobre, des acheteuses ont même été menacées de mort par des vendeurs après avoir refusé des accessoires contrefaits sur Vinted.

Navan est une solution tout-en-un qui simplifie la gestion des voyages d’affaires, des notes de frais et des cartes corporate. Les voyageurs et les travel managers gagnent en productivité grâce à un processus de réservation et de gestion des notes de frais simplifié, et les équipes Finance profitent d’une visibilité en temps réel et d’un contrôle accru sur les dépenses de l’entreprise.

Les levées de fond dans le monde:

La startup chinoise spécialisée dans la réalité augmentée, ROKID, a levé 112 millions de dollars auprès de NetDragon Websoft et d’autres investisseurs, atteignant une valorisation de 1 milliard de dollars. Cette levée de fonds vise à aider Rokid à étendre ses activités à l’international. Avec ce dernier financement, le total des fonds levés par Rokid s’élève à près de 200 millions de dollars.

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Bullish, dirigée par un ancien président de la Bourse de New York (NYSE), a acquis CoinDesk pour une somme non divulguée dans une transaction entièrement en espèces. Digital Currency Group (DCG) avait acquis CoinDesk pour 500 000 dollars en 2016.

Zoom a annoncé pour le troisième trimestre une hausse de son chiffre d’affaires de 3,2 %, atteignant 1,14 milliard de dollars. Le revenu provenant des clients d’entreprise a augmenté de 7,5 % pour s’établir à 661 millions de dollars. Le nombre de clients d’entreprise a augmenté de 5 %, atteignant 219 700.

CONSTANCE AZAIS rejoint le Syntec, fédération des professionnels du numérique, pour y exercer la fonction de déléguée aux affaires publiques. Elle a notamment précédemment travaillé au sein des cabinets de lobbying Comfluence et Euros Agency.

MATTHIEU LANDON a quitté le cabinet de la Première ministre. Il était conseiller technique industrie, recherche et innovation (pôle économie, finances, industrie et numérique) depuis mars 2020. Il est remplacé par Claire Vernet-Garnier. Auparavant, il a exercé plus de 2 ans à la Direction générale des Entreprises, administration de Bercy, d’abord à la Mission French Tech puis comme sous-directeur de l’innovation.

JEAN-CHARLES POIREL, administrateur de l’État, est nommé sous-directeur de l’environnement de travail numérique auprès de la directrice du numérique, à l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales, à compter du 1er décembre.

GAETAN PONCELIN DE RAUCOURT devient sous-directeur en charge de la stratégie à l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) après le départ d’Yves Verhoeven.

Villa Blu by Robertet lance sa deuxième promotion pour soutenir l’industrialisation et la croissance des startups, après le succès de la première. Situé à Grasse, cet accélérateur a sélectionné cinq nouvelles entreprises parmi plus de cent candidatures. L’objectif est d’accélérer l’industrialisation des modèles économiques tout en mettant en avant le marché du naturel et le savoir-faire français. Les inscriptions pour la troisième promotion débutant en mars 2024 sont déjà ouvertes.

Lancement de la 7e édition du GRAND PRIX ACF AUTOTECH par l’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club

L’Automobile Club de France, en collaboration avec l’ESSEC Automobile Club, a officiellement lancé l’appel à projets pour la 7e édition du prestigieux GRAND PRIX ACF AUTOTECH. Ce concours invite les startups les plus innovantes du secteur automobile à présenter leurs projets.

