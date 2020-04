LegalTech: Seraphin.legal lève 2 millions d’euros pour digitaliser le marché du droit

La LegalTech Seraphin.legal annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros auprès du groupe Turenne et de business angels. Lancé en 2017 par Thomas Saint-Aubin, Seraphin.legal développe une plateforme de produits et de services à destination des professionnels du juridique pour les accompagner dans leur transition digitale. La startup a pour objectif d’optimiser la productivité des cabinets d’avocats et des directions juridiques, ainsi que de valoriser leurs données juridique. Pour ce faire, elle propose des formations aux outils numériques et conçoit des logiciels adaptés pour ses clients.

La startup lyonnaise propose notamment un logiciel SaaS de gestion de contrat baptisé Seraphin Contract Management, permettant la création, la gestion, la négociation et l’automatisations des contrats et documents juridiques. « En 3 ans, nous avons beaucoup appris en répondant aux besoins de directions juridiques et d’avocats pionniers de la transformation du marché du droit », commente Thomas Saint-Aubin, CEO de Seraphin.legal.

Seraphin.legal offre également d’accompagner ses clients dans le développement des compétences juridique des juristes. La startup compte parmi ses clients Leroy Merlin, Natixis ou encore la SNCF. Elle ambitionne désormais d’accélérer son développement en proposant de nouvelles offres. « Nous allons accélérer notre développement en mettant à l’étagère nos produits et en construisant une Legaltech Suite autour de notre solution Seraphin Contract Management », poursuit Thomas Saint-Aubin.

La startup prévoit également de recruter des profils techniques dans les prochains mois. « Grâce à cette levée, nous allons pouvoir muscler encore notre équipe afin de pouvoir répondre à un plus grand nombre de clients qui nous sollicitent déjà et offrir des solutions aux structures plus petites qui ont elles aussi besoin de transformer leur métier à l’aide d’outils simples et efficaces » Pierre Lasvigne, CTO de Seraphin.legal.

Seraphin.legal : les données clés

Fondateur : Thomas Saint-Aubin

Création : 2017

Siège social : Lyon, France

Secteur : LegalTech

Activité : développe une plateforme de produits et de services à destination des professionnels du juridique

Financement : 2 millions d’euros en avril 2020 auprès du groupe Turenne et de business angels.