IA collaborative : Legora lève 70,6 millions d’euros pour devenir l’infrastructure juridique des cabinets et entreprises

Alors que des LegalTech françaises comme Doctrine, Hyperlex ou Legal Pilot ont structuré le marché autour de la recherche juridique intelligente ou de l’automatisation contractuelle, une nouvelle génération d’acteurs émerge à l’international avec une promesse élargie, celle de faire de l’intelligence artificielle un copilote intégré aux tâches quotidiennes des juristes. C’est dans ce sillage que s’inscrit Legora, startup fondée à Stockholm en 2023, qui annonce une levée de fonds de 70,6 millions d’euros en série B.

Positionnée sur le segment de l’IA collaborative, Legora entend redessiner les contours du métier d’avocat. Contrairement aux solutions centrées sur l’accès aux sources ou l’automatisation documentaire, la plateforme se veut infrastructure métier, pensée pour accompagner en temps réel les juristes dans leurs arbitrages, relectures, analyses ou rédactions. « L’IA représente une opportunité historique pour amplifier le savoir-faire des professionnels du droit. Mais l’enjeu n’est pas de remplacer : c’est d’amplifier, dans un cadre maîtrisé », résume Max Junestrand, CEO et cofondateur.

Un copilote pour les avocats, pensé avec eux

Conçue en collaboration étroite avec des utilisateurs finaux, Legora déploie une IA spécialisée capable d’assister les équipes juridiques sur des tâches critiques, tout en restant interprétable, personnalisable et contextuelle. La promesse est de faire passer certaines tâches de plusieurs jours à quelques heures, sans perte de rigueur. Parmi ses clients figurent déjà des cabinets internationaux de renom tels que Bird & Bird, Cleary Gottlieb ou Goodwin.

Pour Mary O’Carroll, COO de Goodwin, Legora s’inscrit dans une logique de modernisation stratégique : « Nous avons observé des gains significatifs en efficacité depuis mars. L’outil s’intègre naturellement à notre pratique, tout en améliorant la capacité de réponse aux clients. »

Une levée pour renforcer l’avance produit

Cette levée de fonds n’était pas activement recherchée. L’entreprise, qui affichait déjà une croissance soutenue, a vu l’intérêt des investisseurs s’intensifier, porté par les résultats produits et l’adoption rapide sur plusieurs marchés. Le tour a été mené par General Catalyst et ICONIQ, avec la participation renouvelée de Redpoint Ventures, Benchmark et Y Combinator.

L’ambition : structurer une IA opérationnelle, pas expérimentale

Face à des solutions souvent perçues comme expérimentales ou génériques, Legora mise sur une IA orientée métiers, capable de comprendre le raisonnement juridique, d’interagir dans un langage compréhensible, et de s’adapter aux spécificités sectorielles ou réglementaires. C’est cette combinaison d’adoption rapide et de profondeur fonctionnelle qui séduit aujourd’hui les investisseurs et les clients.

Fondée en 2023 à Stockholm par MAX JUNESTRAND (CEO) et SIGGE LABOR (CTO), Legora développe une plateforme d’intelligence artificielle collaborative destinée aux professionnels du droit. Active dans plus de 20 pays, avec des bureaux à Stockholm, New York et Londres, la société compte aujourd’hui 100 collaborateurs.

Avec cette levée de fonds de 70,6 millions d’euros en série B, Legora a désormais réuni 105 millions d’euros depuis sa création. Le tour est mené par GENERAL CATALYST et ICONIQ, avec la participation de REDPOINT VENTURES, BENCHMARK et Y COMBINATOR. La valorisation post-money atteint 596 millions d’euros.