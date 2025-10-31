FAKTUS lève 56 millions d’euros pour aider les artisans et TPE du BTP à financer leur trésorerie

La fintech parisienne FAKTUS a levé 56 millions d’euros pour développer sa plateforme de financement dédiée aux artisans et petites entreprises du BTP, un segment historiquement délaissé par les banques. L’opération combine 9 millions d’euros en capital apportés par Lakestar et Foundamental, et 47 millions d’euros en dette fournis par des fonds gérés par Insight Investment et Fost Capital.

Fondée en 2023 par Alexandre Pochon et Réda Kabbaj, FAKTUS est la première néobanque européenne conçue pour le secteur de la construction. Sa plateforme, alimentée par l’intelligence artificielle, évalue les factures, contrats et plannings de chantier afin de réduire le délai d’octroi de financement de plusieurs semaines à deux heures. Elle propose des comptes professionnels avec suivi de trésorerie en temps réel, des solutions de financement de factures, des avances de matériaux et des garanties de retenue permettant de libérer les fonds en fin de projet.

Depuis son lancement, l’entreprise a déjà financé plus de 470 chantiers pour un montant total de 100 millions d’euros, incluant des projets tels que Roland-Garros, le Sénat, des écoles, hôpitaux et logements sociaux. Faktus s’appuie sur une équipe de 30 collaborateurs, répartis entre 13 agences régionales et un siège parisien, réunissant des profils issus du BTP, de la finance et de la tech. Parmi eux, des anciens de BNP, Qonto, Revolut, Saint-Gobain, FFB, Coface ou Mirakl, capables de conjuguer rigueur institutionnelle, compréhension du terrain et maîtrise des outils d’automatisation.

Le positionnement de Faktus repose sur l’idée de reconnecter la finance à l’économie réelle. Dans la banque traditionnelle, les PME du BTP se situent dans un angle mort, jugées trop petites pour les centres d’affaires et trop complexes pour les réseaux professionnels. Faktus renverse cette approche en finançant directement les chantiers plutôt que les entreprises, à partir de l’analyse des documents contractuels et de la réalité opérationnelle des projets.

Cette approche permet de répondre à une problématique structurelle ainsi les délais de paiement moyens dans le secteur dépassent 80 jours, fragilisant la trésorerie d’entreprises pourtant rentables. En intégrant l’IA et l’expertise métier, Faktus veut bâtir une banque verticale, capable d’apporter des réponses concrètes à un secteur qui représente près de 10 % du PIB européen.

Avec cette levée, Faktus prévoit de financer 500 millions d’euros de chantiers d’ici 18 mois, de consolider sa couverture nationale et d’étendre ses opérations au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Portugal d’ici 2026.