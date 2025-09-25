Les agents IA autonomes de 2501.AI lèvent 2 millions d’euros pour transformer les métiers SRE et DevOps

La maintenance des infrastructures IT et Cloud connaît une transformation accélérée. Longtemps domaine réservé aux équipes de Site Reliability Engineers (SRE), DevOps et SysOps, souvent sous pression, la discipline s’ouvre désormais à l’automatisation avancée. C’est sur ce créneau que s’inscrit 2501.AI, jeune startup française qui développe une plateforme d’agents IA autonomes capables de détecter, diagnostiquer et résoudre une partie significative des incidents informatiques.

La promesse de la startup repose sur une orchestration de modèles spécialisés au sein d’un environnement modulaire et sécurisé. Ces agents ne se contentent pas d’exécuter des scripts, ils industrialisent des tâches aujourd’hui assurées manuellement : remédiation d’incidents, gestion d’alertes critiques, automatisation de déploiements, contrôles de conformité ou encore mises à jour de sécurité. Déployables sur site ou en cloud privé, ils s’adressent aussi bien aux environnements standards qu’aux infrastructures classifiées ou certifiées SecNumCloud.

« Le marché de la maintenance et support IT/Cloud est en train de connaître une révolution. Les Agents IA permettent désormais d’améliorer grandement la vitesse de traitement des demandes et les performances des équipes support SRE, DevOps, SysOps. Nous avons l’opportunité de créer un acteur majeur de l’infrastructure IT de demain » explique Alexandre Pereira, cofondateur et CEO de 2501.AI.

L’approche revendique un double bénéfice. D’un côté, une réduction du MTTR (Mean Time To Repair) par auto-résolution des tickets de niveaux 1 et 2. De l’autre, une baisse durable des coûts d’exploitation pour les grands comptes et les Managed Service Providers. En intégrant nativement les outils existants (ITSM, observabilité, CMDB), la technologie vise une adoption progressive sans rupture dans les organisations.

Kevin Kuipers, founding partner du fonds Galion.exe, souligne que la mutation est inévitable : « On a vu une ambition claire pour l’avenir de l’IT/Cloud face à un besoin massif du marché Enterprise où l’infogérance reste encore un sujet manuel. Ce n’est pas une question de si, mais de quand, et qui sera le premier à équiper le parc IS d’Agents IA autonomes. Investir sur 2501.AI, c’est accompagner une équipe qui ose là où les autres hésitent : déployer en production une IA utile et moderniser le support IT/Cloud. »

2501.AI prévoit de concentrer ses efforts sur le recrutement de profils techniques spécialisés dans l’IA appliquée à l’observabilité et à la remédiation en temps réel. En parallèle, la société lance ses opérations commerciales en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne, marchés où les opérateurs de services critiques recherchent des solutions souveraines et intégrables à leurs infrastructures.

La société, fondée début 2025 par Alexandre Pereira et Alex Zhuk, annonce une levée de 2 millions d’euros en pré-seed. Le tour a été mené par Galion.exe, KFund et Kima Ventures (Fonds de Xavier Niel) avec la participation de Bpifrance et de business angels issus de Meta et IBM.