Si certains secteurs ont été sinistrés par la crise du Covid-19, d’autres ont bénéficié de l’engouement pour la technologie et les services à distance qu’elle rend possible, à l’instar du retail et du e-commerce. Retour sur les annonces retail qu’il ne fallait pas manquer depuis la rentrée.

Face à Amazon, Walmart lance son programme d’adhésion Walmart+

Walmart Plus est un concurrent direct d’Amazon Prime. Pour 98 dollars par an, le service offre aux abonnés des avantages en magasin (Scan & Go), des réductions sur le carburant, mais surtout la livraison gratuite illimitée.

Auchan Retail France supprime 1 475 postes

La direction d’Auchan Retail France a annoncé un plan pour « adapter son organisation aux nouvelles attentes des consommateurs », qui prévoit la suppression de 1 475 postes et la création de 377 emplois.

Le 9 septembre.

ChapsVision s’offre Octipas pour accélérer la transformation omnicanale des retailers

ChapsVision, éditeur de logiciel d’analyses de données, annonce l’acquisition de la startup Octipas, qui accompagne les acteurs du retail dans leur transformation omnicanale et digitale. Cette acquisition fait suite à celle de Sparkow en novembre 2019 et permettra à ChapsVision de compléter son offre retail.

Le 15 septembre.

E-commerce: Carrefour conclu un partenariat avec Food-X Technologies

Le Groupe Carrefour annonce un partenariat avec Food-X Technologies Inc., une entreprise canadienne qui a développé une technologie pour la gestion des commandes en ligne dans l’alimentaire. Le distributeur français ambitionne de renforcer ses capacités e-commerce et d’améliorer la productivité de ses opérations e-commerce, ainsi que son expérience client sur le digital.

Le 16 septembre.

Walmart veut mettre la main sur TikTok

TikTok a confirmé un accord pour créer une nouvelle société, TikTok Global, avec Oracle en tant que partenaire technologique aux États-Unis et Walmart en tant que partenaire commercial. Le président Donald Trump a menacé d’interdire l’app de ByteDance si elle ne passait pas dans le giron d’une société américaine.

Le 21 septembre.

Apple poursuit sa conquête du marché indien avec l’ouverture de son premier magasin en ligne

Apple a annoncé le lancement de son premier magasin en ligne en Inde. Le nouveau magasin en ligne a vocation à proposer aux clients la même expérience que celle proposée dans Apple Store.

Le 23 septembre.

Google Shopping: le géant étend ses services à destination des retailers

Après les États-Unis, Google propose aux retailers français de d’afficher gratuitement leurs fiches produits dans son onglet Google Shopping.

Le 30 septembre.

Zadig & Voltaire nomme Jonathan Attali au poste de directeur digital et marketing

Rémy Baume, président de l’enseigne Zadig & Voltaire, annonce l’arrivée de Jonathan Attali au poste de directeur digital & marketing. Après avoir passé cinq ans chez Etam en tant que Chief Digital Officer, Jonathan Attali sera en charge d’accélérer la stratégie omnicanale de la marque Zadig & Voltaire et de renforcer sa présence digitale en Europe, aux États-Unis et en Asie.