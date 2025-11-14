La bataille du code IA, CURSOR accélère et lève 2 milliards d’euros

Sur l’échiquier de l’IA appliquée au développement logiciel, Cursor vient d’ajouter un signal fort que DSI et ESN doivent entendre. La startup américaine annonce une série D de 2,3 milliards de dollars, soit environ 2 milliards d’euros, pour une valorisation post-money portée à 29,3 milliards de dollars. Une opération qui confirme la rapidité avec laquelle l’édition logicielle pilotée par l’IA s’impose comme un segment stratégique, tant pour les investisseurs que pour les grands groupes technologiques.

Cursor s’est fait connaître par un éditeur de code intégrant des modèles propriétaires capables de générer, modifier et analyser des bases de code complètes. Le produit s’est diffusé rapidement auprès des équipes d’ingénierie grâce à une interface pensée pour réduire les tâches répétitives, accélérer la rédaction de code et répondre instantanément aux questions contextuelles sur une base applicative. La société revendique désormais un usage quotidien à grande échelle dans des organisations d’ingénierie avancées.

Cursor explique avoir voulu créer un éditeur de code qui soit « plus utile, plus agréable et plus ludique que tout ce qui existe aujourd’hui » et mentionne également l’hypothèse d’une interface où « le code source lui-même commence à s’effacer ». Le developpement logiciel au moyen de l’IA devrait atteindre un niveau de rupture dans les prochaines années, qui va reconfigurer complètement l’organisation des équipes techniques des entreprises et bousculer significativement le marché des ESN.

L’écosystème du code généré par IA s’est densifié en quelques mois, porté par l’arrivée de nouveaux acteurs et la montée des enjeux d’automatisation. Cursor évolue dans un espace concurrentiel où figurent OpenAI, Anthropic, Cognition, ou encore les éditeurs traditionnels cherchant à intégrer des capacités IA plus avancées. Claude Code, le produit de génération de code lancé par Anthropic, a rapidement gagné en visibilité. Cognition a également renforcé sa position avec l’intégration de Windsurf, outil spécialisé dans la production de code complexe. Les éditeurs historiques tentent de rattraper ces nouvelles dynamiques, mais les nouveaux entrants conservent pour l’instant un rythme d’itération plus élevé.

Cursor revendique aujourd’hui une adoption mondiale et une montée en puissance rapide. La société déclare avoir franchi le seuil du milliard de dollars de revenus annualisés, avec une base d’utilisateurs comprenant « des millions de développeurs et plusieurs des organisations d’ingénierie les plus accomplies au monde ». Elle souligne par ailleurs que ses modèles propriétaires « génèrent désormais plus de code que presque tous les autres LLM dans le monde », une orientation qui traduit l’importance accordée à la maîtrise de bout en bout de son pipeline technologique.

Cursor boucle une série D de 2,3 milliards de dollars, soit environ 2 milliards d’euros, pour une valorisation post-money de 29,3 milliards de dollars. La société compte plus de 300 employés. Fondée au sein du laboratoire Anysphere en 2022, elle a été créée par Michael Truell et l’équipe initiale d’Anysphere. Les investisseurs de ce tour comprennent ACCEL, THRIVE CAPITAL, ANDREESSEN HOROWITZ, DST GLOBAL, ainsi que COATUE, NVIDIA et GOOGLE. Cursor déclare avoir dépassé 1 milliard de dollars de revenus annualisés.