Les événements tech et innovation à ne pas manquer en 2021 et 2022

CES, NRF, SXSW, F8, Slush, le panorama des événements dans la tech est complètement rebattu. Pour vous aider à mieux identifier les conférences, salons professionnels, festivals, et meet up à ne pas manquer, nous avons revu complètement notre short list:Innovants, inspirationnels, FrenchWeb a sélectionné les événements qui feront la différence en 2021 et 2022

Cette liste sera régulièrement mise à jour, n’hésitez pas à la bookmarker. Si vous souhaitez communiquer auprès de notre communauté sur un évènement que vous organisez, vous pouvez l’enregistrer sur cette page

Vous pouvez retrouver de nombreux évènements organisés par la communauté FrenchTech sur l’agenda de FrenchWeb

Les conférences tech incontournables

The Next Web Conference (Amsterdam, 30 septembre et 1er octobre 2021), une des grandes messes européenne de la tech, un casting toujours parmi les meilleurs, une bonne ambiance inégalée!

Saastock (du 12 au 14 octobre 2021), modèles, pratiques, l’endroit pour découvrir les meilleures boites Saas

Hub Forum (Paris, les 12 et 13 octobre 2021), le lieu de la transformation numérique pour les corporates, tendances, bonnes pratiques sont présentées, parfait pour se mettre à jour

C2 (Montréal, du 19 au 22 octobre et du 26 au 28 octobre 2021), créativité, tendances, vues de Montréal.

Bits & Pretzels (Munich, du 29 septembre au 01 octobre 2021), startups, tech versions allemandes, une conférence

Web Summit (Lisbonne, du 04 au 07 novembre 2021), la grande messe reprend ses activités à Lisbonne, une bonne occasion pour prendre le soleil!

Asia Loopers (Online, 18 novembre 2021), vous connaissiez China Connect, vous allez découvrir Asia Loopers la nouvelle conférence de Laure de Carayon

Slush (Helsinki, les 21 et 22 novembre 2021), gants et bonnets sont de rigueur pour cette conférence incontournable de la tech, qui en a inspirée bien d’autres

Future Health Innovations (Londres, du 15 au 16 mars 2022), l’une des conférences incontournables de la Healthtech

Les sommets du digital (Annecy, du 28 au 30 mars 2022) on attend avec impatience cette nouvelle version destinées aux marques les plus innovantes en matière de digital

Shoptalk (Las Vegas, du 27 au 30 mars 2022), la conférence eCommerce à suivre et qui a détroné l’ex incontournable NRF

Paris Blockchain Week Summit (Paris, 13-14 avril 2022), la conférence française clé consacrée à la blockchain et les cryptos

Collision (Toronto, juin 2022), la version nord américaine du WebSummit

Les salons professionnels tech:

DMEXco (Cologne, les 7 et 8 septembre 2021)

CES (Las Vegas, du 07 au 10 janvier 2022)

NRF Retail’s Big Show (New-York, du 12 au 14 janvier 2022)

IFA (Berlin, du 2 au 6 septembre 2022) la grande messe des produits tech fait un stop en 2021, pour mieux revenir l’an prochain, à voir!

Les festivals tech où s’inspirer:

SXSW, Austin, incontournable, et toujours le lieu ou se rafraichir la tête

Web2day, (Nantes, 2022) initialement une conférence et probablement l’une des plus intéressantes, devenu au fil du temps un véritable festival!

Kinnernet, (Avallon, Juin 2022) une conférence originale née en Israël et devenue l’une des communautés parmi les plus créatives dans le monde.

Les évènements des marques:

Bosch Connected World (Berlin, les 16 et 17 février 2022), IOT, automobile, robotisation…

Adobe Summit (online, avril 2022) toutes les tendances marketing à connaitre, expérience client, data, eMailing, …

Dreamforce (septembre 2021) le rendez vous incontournable de l’écosystème Salesforce

Google I/O (juin 2022) la conférence des développeurs de Google

F8 Refresh, la conférence des développeurs de Facebook

et beaucoup d’autres évènements passionnant:

Summit, une série de conférences où découvrir entrepreneurs, innovateurs, artistes.

Stream, la non conference de WPP sur invitation, so chic!

FrenchWeb organise également de nombreux évènements dont The New Standards Retail, un programme qui a pour objectif d'accompagner les acteurs du retail et de l'eCommerce dans leur adoption des meilleurs outils et services. Pour le suivre il suffit de vous inscrire gratuitement, vous êtes déjà plus de 900 professionnels à nous avoir rejoint. Nous vous proposerons à la rentrée des évènements au sein de notre lieu créatif DECODE en plein coeur du Marais, pour travailler et échanger sur ces nouvelles pratiques et meilleurs usages. Si vous êtes un fournisseur de solutions eCommerce innovantes et que vous souhaitez organiser avec nous l'une de nos prochaines sessions, vous pouvez me contacter à Richard@Decode.Media

