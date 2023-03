Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Né simultanément avec la Frenchtech en 2013, Hi inov est un fonds créé à l’initiative de Valérie Gombart et Pierre Henri Dentressangle, dont la holding familiale a été le premier souscripteur du fonds, aux cotés d’entrepreneurs, suivis par de grandes entreprises et d’investisseurs institutionnels.

Né à Lyon Hi Inov est désormais présent à Paris et Munich et s’est spécialisé dans les startups B2B, à l’instar de 360 learning, Platform.sh ou encore Deepki. Hi Inov participe à hauteur de 2 à 15 millions dans les startups principalement en série A voire en série B.

Le fonds d’investissement est sorti du capital de 13 sociétés entre 2021 et 2022, nous avons reçu Valérie Gombart pour échanger sur la stratégie du fonds et comment Hi Inov fait face aux changements du marché actuels.

Listen to « Hi-inov, de Lyon à Munich, le fonds d’investissement soutenu par Dentressangle trace sa route. » on Spreaker.