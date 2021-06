Les PME ont-elles vraiment réussi à accélérer leur transformation numérique pendant la crise?

Pour ce 100e épisode de la rubrique «Accélérer avec le Numérique», Jean-Luc Raymond, de France Num, s’intéresse à comment la numérisation des PME a réellement progressé sous l’effet de la crise sanitaire. Pour cela, il s’appuie sur une étude réalisée par Qonto et OpinionWay, menée auprès d’un panel de 1 000 dirigeants de sociétés de moins de 250 salariés.

Un des enseignements est que les avancées dépendent avant tout de la taille des PME. 84% de celles comptant entre 50 et 249 salariés se disent digitalisées. Un chiffre qui tombe à 66% pour les structures employant entre 10 et 40 salariés. Du côté des TPE, elles sont 55% à s’ouvrir au numérique lorsqu’elles comptent entre 2 et 10 salariés et 34% quand elles n’en emploient pas.

A la question de savoir ce que représente la numérisation pour elles aujourd’hui, «on y découvre par ordre d’importance, une vision un peu réductrice de la transformation numérique», constate Jean-Luc Raymond. 61% citent le fait d’avoir un site Internet à jour, 53% de pouvoir compter sur un service informatique efficace ou encore 47% de déployer une stratégie de communication digitale.