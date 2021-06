38 minutes avec Ronan Le Moal, fondateur d’Epopée Gestion

Après avoir développé Fortuneo et Arkéa, Ronan Le Moal poursuit son engagement entrepreneurial et régional en créant avec Charles Cabillic Epopée Gestion, un fond d’investissements dont il nous présente les ambitions et comment il compte les réaliser dans ce nouvel épisode de DECODE VC.

Epopée Gestion regroupe 4 véhicules d’investissement, tout d’abord dans le capital-innovation avec West Web Valley I, les PME avecEpopée Transitions I, l’immobilier avec Epopée Immo Rendement I qui annonce aujourd’hui son 1er closing et enfin les nouvelles mobilités.

Pour son premier closing de son fonds Epopée Immo Rendement I a fait appel à Amundi, Primonial, Allianz, OFI, Carac, la CARCDSF et Groupama Loire Bretagne. Hélia Conseil, filiale des Caisses d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et Bretagne Pays de Loire. Ce nouveau véhicule d’investissement vise une taille finale comprise entre 150 et 200M€.