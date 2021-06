[Webinar] Faut il intégrer le live shopping dans votre stratégie omnicanale ?

Le Live shopping apparait aux yeux de tous les acteurs retailers, distributeurs ou marques, comme LE nouveau canal de distribution à même de booster les ventes. Les chiffres donnent le tournis : 413 milliards de dollars de vente attendus d’ici à 2022 (Selon étude FROST AND SULLIVAN), des taux de conversion compris entre 15 à 35 %, un upsell supérieur à 30%, une très large majorité des consommateurs se disant prêts à participer à un live… Conséquence directe de ces perspectives enthousiasmantes, nombres d’enseignes et de marques ont déjà sauté le pas en France : FNAC-DARTY, CAMAIEU, IKKS, CARREFOUR, PUMA, ADIDAS, PRINTEMPS, NOCIBE… Alors faut il intégrer ou non ce nouvel outil dans votre stratégie omnicanal ? Durant cette web conférence nous vous apporterons des réponses claires et opérationnelles visant à vous permettre d’enrichir votre réflexion et pourquoi pas, de passer à l’action ! A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Ce webinar sera présenté par: Régis Lauprete, Président fondateur de Magnitude Philippe Rossignol, associé en charge du développement chez Magnitude Julien Chapon, Co fondateur de Livewan

