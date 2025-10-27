L’Europe à la recherche de son ‘Stripe de la recharge électrique’ : RIGHTCHARGE lève 1,8 million d’euros

L’électrification des flottes d’entreprise s’impose comme l’un des chantiers les plus complexes de la transition énergétique. Alors que plus de la moitié des nouveaux véhicules électriques immatriculés au Royaume-Uni sont des véhicules de société, la gestion du remboursement des recharges à domicile reste un point de friction majeur. Tableurs, notes de frais et erreurs manuelles composent encore le quotidien de nombreux gestionnaires de flotte.

C’est précisément sur ce maillon faible que Rightcharge s’est positionnée. Fondée à Londres par Charlie Cook, la startup développe une infrastructure de paiement qui automatise le remboursement des recharges à domicile pour les flottes électriques. Sa plateforme relie directement le compte énergie du conducteur à l’entreprise, permettant de créditer les remboursements sur la facture d’électricité plutôt que sur un compte bancaire. Cette architecture réduit les risques de fraude, assure la conformité fiscale et reflète automatiquement les variations tarifaires.

Au-delà de la simplicité, l’enjeu est stratégique, car en Europe, les flottes constituent un levier majeur d’adoption du véhicule électrique, mais demeurent freinées par la complexité administrative de la recharge. Les systèmes de gestion de carburant, conçus pour l’essence, ne s’adaptent pas à la diversité des lieux et des horaires de recharge électrique. Or, le coût du kilowattheure à domicile peut être jusqu’à dix fois inférieur à celui des bornes publiques. Pour les grandes flottes, cette différence pèse lourdement sur les budgets d’exploitation et les bilans carbone.

Rightcharge apporte une réponse pragmatique à cette problématique. L’entreprise propose un modèle de facturation unique pour l’ensemble des usages de recharge, domicile et public, via une carte compatible avec plus de 70 % du réseau britannique. L’intelligence artificielle intégrée à la plateforme permet de détecter les anomalies et de valider la conformité des paiements. Les clients comme The Automobile Association (AA) signalent des économies pouvant atteindre 90 % sur les coûts de recharge et une réduction d’environ 30 % de leurs émissions de CO₂.

Cette approche attire désormais l’attention des acteurs européens. En 2025, Rightcharge a conclu un partenariat avec Octopus Electroverse, la filiale mobilité du groupe Octopus Energy, qui intégrera sa technologie dans plusieurs pays : Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, Norvège et Irlande. Cette collaboration pourrait contribuer à l’émergence d’un standard européen du paiement pour la recharge électrique, un domaine encore morcelé entre opérateurs de bornes, énergéticiens et fournisseurs de services.

Alors que Stripe a structuré les flux financiers du commerce en ligne, aucune infrastructure équivalente n’existe encore pour la mobilité électrique. De Monta (Danemark) à Hubject (Allemagne), plusieurs acteurs explorent cette convergence entre cleantech et fintech, dans un marché qui devrait dépasser les 30 milliards d’euros de transactions annuelles d’ici 2030.

La startup londonienne Rightcharge, fondée par Charlie Cook, a levé 1,8 million d’euros en 2025 dans un tour de table de série Seed mené par Soulmates Ventures, avec la participation de Blackwood Ventures, Unruly Capital et Purple Ventures. L’entreprise, qui affiche une croissance de plus de dix fois son chiffre d’affaires récurrent annuel sur l’année, collabore déjà avec des flottes majeures telles que The AA et vise désormais une expansion européenne via son partenariat avec Octopus Electroverse.