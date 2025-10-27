RIFF lève 14 millions d’euros et inaugure l’ère du « vibe coding »

Alors que la promesse du no-code peine encore à tenir dans les environnements complexes des grandes entreprises, une nouvelle génération d’outils tente de franchir le fossé entre prototype et production. Parmi eux, Riff (ex databutton), société norvégienne fondée en 2021 à Oslo, propose une approche qu’elle nomme « vibe coding » : une manière de concevoir des applications métier sans écrire de code, mais capables de fonctionner à l’échelle industrielle.

La plupart des solutions no-code se sont imposées comme des instruments d’expérimentation, utiles pour tester des concepts ou automatiser des tâches ponctuelles. Leur limite apparaît dès qu’il s’agit de déployer des systèmes robustes, sécurisés, et intégrés aux architectures logicielles existantes. La plateforme de Riff permet à des utilisateurs non techniques de concevoir des applications manipulant des données sensibles ou de créer des agents d’automatisation reliés à des outils tels que HubSpot, Google Sheets, Mixpanel, Stripe ou Notion.

Riff s’adresse autant aux petites structures qu’aux grandes organisations souhaitant rapprocher leurs équipes métiers du développement applicatif. Twilio et Cognite comptent déjà parmi les utilisateurs de la plateforme, employée dans des contextes variés, de la logistique à la santé, en passant par la finance et la production industrielle.

La société a été fondée par Trygve Karper, Martin Skow Roed et Viral Shah. Elle vient de lever 14 millions d’euros en série A, dans un tour mené par Northzone avec la participation de Skyfall Ventures, Maki.vc, Sondo Capital, Global Founders Capital et Illusian, le fonds d’Ilkka Paananen, fondateur de Supercell. Ce nouveau financement porte le total des capitaux levés à 18,4 millions d’euros et doit permettre à Riff d’étendre sa plateforme de vibe coding à de nouveaux marchés et de consolider ses équipes de développement entre Oslo et Helsinki.

Suivez nous:
Les derniers articles par LA REDACTION DE FRENCHWEB.FR (tout voir)
Tags
27/10/2025
1 minute de lecture
Attirez les meilleurs profils de la tech : publiez vos offres sur le jobboard de FRENCHWEB.FR
© Copyright 2008 / 2025, DECODE MEDIA, The Innovation Media Company. All Rights Reserved
Bouton retour en haut de la page
RIFF lève 14 millions d’euros et inaugure l’ère du « vibe coding »
Quand l’intelligence artificielle devient l’arme anti-IA du secteur bancaire : ACORU lève 10 millions d’euros
L’Europe à la recherche de son ‘Stripe de la recharge électrique’ : RIGHTCHARGE lève 1,8 million d’euros
Les drones sous-marins, nouvel atout stratégique de la défense française
Ben Dupont, CEO de Kotcha
KOTCHA lève 3,5 millions d’euros pour démocratiser le coaching de course à pied assisté par IA
Julien Payen, CEO de Lattice Medical
Du cancer au tissu, la médecine régénérative passe à l’échelle avec LATTICE MEDICAL
Nicolas Notebaert, Président de VINCI Autoroutes
“Charge as you drive” : Vinci teste la route qui recharge les véhicules en roulant